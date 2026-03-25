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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: नेपाल में सड़क पर टहलते हुए विदेशी शख्स के सामने आया गैंडा, वीडियो में सहमा हुआ दिखा टूरिस्ट

Video: नेपाल में सड़क पर टहलते हुए विदेशी शख्स के सामने आया गैंडा, वीडियो में सहमा हुआ दिखा टूरिस्ट

Nepal Rhino Viral Video: विदेशी शख्स के सामने अचानक एक बड़ा गैंडा आ जाता है और बिना किसी डर या घबराहट के सड़क पर ऐसे चलता है जैसे ये उसका रोज का रास्ता हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 25 Mar 2026 06:02 PM (IST)
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सोचिए आप सड़क पर आराम से खड़े हों और अचानक आपके सामने एक विशालकाय गैंडा टहलता हुआ निकल जाए. सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन नेपाल की एक शांत सड़क पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस हैरान कर देने वाले वीडियो में एक विदेशी शख्स के सामने अचानक एक बड़ा गैंडा आ जाता है और बिना किसी डर या घबराहट के सड़क पर ऐसे चलता है जैसे ये उसका रोज का रास्ता हो. इस पल को कैमरे में कैद करने वाले शख्स खुद भी इस दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं.

सड़क पर टहलता दिखा विशाल गैंडा

Nepal के सौराहा इलाके में यह अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक विशाल गैंडा अचानक सड़क पर नजर आया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गैंडा बिल्कुल शांत अंदाज में सड़क पर आगे बढ़ रहा है, मानो उसे आसपास के लोगों या गाड़ियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो.

 
 
 
 
 
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जंगल के पास होने का असर

सौराहा इलाका वाइल्डलाइफ जोन के काफी करीब माना जाता है, जिसकी वजह से यहां जंगली जानवरों का दिखना पूरी तरह असंभव भी नहीं है. हालांकि इस तरह खुलेआम सड़क पर गैंडे का इस तरह घूमना लोगों के लिए किसी चौंकाने वाले अनुभव से कम नहीं था.

विदेशी शख्स रह गया हैरान

इस वीडियो को शेयर करने वाले Dan Cooper नाम के शख्स यूनाइटेड किंगडम से बताए जा रहे हैं. उन्होंने जब अचानक इस गैंडे को अपने सामने देखा तो खुद भी हैरान रह गए और तुरंत इस पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. उनके रिएक्शन से साफ पता चलता है कि यह अनुभव उनके लिए कितना अनोखा था.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोग इसे नेचर का कमाल बता रहे हैं तो कुछ लोग इस बात पर हैरान हैं कि इतना बड़ा जानवर इतनी शांति से इंसानों के बीच कैसे चल रहा है.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

Published at : 25 Mar 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Rhino In Nepal
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