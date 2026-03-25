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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' ने सिर्फ तीन दिन में ही 'बॉर्डर 2' को चटा दी थी धूल, सनी देओल की फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन कर लिया क्रॉस

'धुरंधर 2' ने सिर्फ तीन दिन में ही 'बॉर्डर 2' को चटा दी थी धूल, सनी देओल की फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन कर लिया क्रॉस

19 मार्च को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े. 'बॉर्डर 2' को भी धूल चटा दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 25 Mar 2026 05:24 PM (IST)
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'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर आंधी बनकर आई है. फिल्म ने पहले दिन से रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए. आदित्य धर की इस फिल्म ने सिर्फ तीन दिन में 'बॉर्डर 2' का लाइफटाइम कलेक्शन क्रॉस कर दिया. 'बॉर्डर 2' ने दुनियाभर में 450.19 करोड़ का लाइफटाइम बिजनेस किया था. वहीं 'धुरंधर 2' ने सिर्फ तीन दिन में वर्ल्डवाइड 553.89 करोड़ कमाए थे. 

बता दें कि धुरंधर 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पेड़ प्रिव्यूज से 43 करोड़ कमाए थे. पहले दिन 102.55 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन 80.72 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 113 करोड़ कमाए. वहीं फिल्म ने दो दिन में वर्ल्डवाइड 365.89 करोड़ का कलेक्शन किया था.

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में लाइफटाइम कलेक्शन 450.19 करोड़ किया था. फिल्म ने इंडिया में ग्रॉस 392.94 करोड़ की कमाई की थी. वहीं ओवरसीज 57.25 करोड़ कमाए थे. फिल्म ने नेट 329.43 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने पहले दिन 36 करोड़ कमाए थे. इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन जैसे एक्टर्स थे. फिल्म को लेकर काफी बज था. फिल्म के गाने भी छाए रहे थे.

 
 
 
 
 
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'धुरंधर 2' की बात करें तो फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे स्टार्स फिल्म में अहम रोल में नजर आए हैं. रणवीर सिंह फिल्म में हमजा और जसकीरत सिंह रंगी के किरदार में नजर आए हैं. आदित्य धर की फिल्म दो पार्ट में रिलीज हुई है. फिल्म का पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था. पहले पार्ट ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब दूसरा पार्ट भी धमाल मचा रहा है. फिल्म ने 6 दिन में वर्ल्डवाइड 937.49 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 

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Published at : 25 Mar 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Aditya Dhar Border 2 Dhurandhar 2
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