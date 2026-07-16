मुसीबत के समय दूसरों की मदद करना ही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी इस जांबाज बाइकर को सैल्यूट करेंगे. अक्सर ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए लोग परेशान रहते हैं, लेकिन जयपुर के एक युवक ने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया. इस युवक ने एम्बुलेंस को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए न सिर्फ भारी ट्रैफिक का सामना किया, बल्कि कई बार अपनी जान भी जोखिम में डाल दी. इस नेक काम का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस युवक को 'रियल हीरो' बता रहे हैं.

ट्रैफिक रोककर एम्बुलेंस को निकाला आगे

दरअसल, यह वायरल वीडियो जयपुर का है, जिसे अभिमन्यु जैन नाम के एक बाइकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. अभिमन्यु अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक एम्बुलेंस बहुत तेजी से आ रही है और भारी ट्रैफिक की वजह से फंसी हुई है. मामले की गंभीरता को समझते हुए अभिमन्यु ने तुरंत अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई और अगले चौराहे पर पहुंच गए, जहां सिग्नल लाल होने ही वाला था. बिना एक पल गंवाए उन्होंने सामने से आ रहे ट्रैफिक को अपनी बाइक आड़ी करके रोक दिया, ताकि एम्बुलेंस बिना एक सेकंड गंवाए सुरक्षित निकल सके.

View this post on Instagram A post shared by अभिमन्यु जैन (@abhimanyuyayaye)

रॉन्ग साइड गाड़ी चलाकर बचाई मरीज की जान

अभिमन्यु का यह नेक प्रयास यहीं नहीं रुका. उन्होंने अगले चौराहे पर भी ऐसा ही किया, जहां उन्होंने एक ई-रिक्शा वाले को तुरंत हटने को कहा ताकि एम्बुलेंस का रास्ता साफ हो सके. सफर के आखिरी हिस्से में जब एम्बुलेंस को लंबा चक्कर काटकर जाना पड़ता, तो अभिमन्यु ने अपनी जान की परवाह न करते हुए रॉन्ग साइड में बाइक चलाई और एम्बुलेंस को शॉर्टकट रास्ता दिलवाया. अभिमन्यु ने कहा कि उनके इस छोटे से कदम से शायद किसी की कीमती जान बच गई और उन्हें इस बात की बेहद खुशी है. अब तक इस वीडियो को 2.1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

यह भी पढ़ें: VIRAL VIDEO: बारिश से बचने के लिए छत पर चढ़ गया सांड, वीडियो देख घूम जाएगा माथा

सोशल मीडिया पर लोग बोले 'भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता'

इस बहादुरी और इंसानियत भरे काम को देखकर सोशल मीडिया पर लोग अभिमन्यु जैन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह कोई छोटा काम नहीं है. आपने किसी अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी को कई बार खतरे में डाला. यह बहुत बड़ा त्याग है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए वे मुश्किल वक्त में आपके जैसे फरिश्तों को भेजते हैं. भगवान आपका भला करे." एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "लड़कों की यही आदत सबसे प्यारी होती है."

यह भी पढ़ें: इंसान है या बाहुबली... 100 किलो से ज्यादा वजन की बाइक कंधे पर उठाकर चल पड़ा युवक, वीडियो वायरल