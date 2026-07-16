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ट्रैफिक में एम्बुलेंस के लिए ढाल बना बाइकर, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाकर बचाई मरीज की जान, वीडियो वायरल

Viral Video: अभिमन्यु अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक एम्बुलेंस बहुत तेजी से आ रही है और भारी ट्रैफिक की वजह से फंसी हुई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Jul 2026 10:42 AM (IST)
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मुसीबत के समय दूसरों की मदद करना ही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी इस जांबाज बाइकर को सैल्यूट करेंगे. अक्सर ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए लोग परेशान रहते हैं, लेकिन जयपुर के एक युवक ने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया. इस युवक ने एम्बुलेंस को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए न सिर्फ भारी ट्रैफिक का सामना किया, बल्कि कई बार अपनी जान भी जोखिम में डाल दी. इस नेक काम का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस युवक को 'रियल हीरो' बता रहे हैं.

ट्रैफिक रोककर एम्बुलेंस को निकाला आगे

दरअसल, यह वायरल वीडियो जयपुर का है, जिसे अभिमन्यु जैन नाम के एक बाइकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. अभिमन्यु अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक एम्बुलेंस बहुत तेजी से आ रही है और भारी ट्रैफिक की वजह से फंसी हुई है. मामले की गंभीरता को समझते हुए अभिमन्यु ने तुरंत अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई और अगले चौराहे पर पहुंच गए, जहां सिग्नल लाल होने ही वाला था. बिना एक पल गंवाए उन्होंने सामने से आ रहे ट्रैफिक को अपनी बाइक आड़ी करके रोक दिया, ताकि एम्बुलेंस बिना एक सेकंड गंवाए सुरक्षित निकल सके.

 
 
 
 
 
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रॉन्ग साइड गाड़ी चलाकर बचाई मरीज की जान

अभिमन्यु का यह नेक प्रयास यहीं नहीं रुका. उन्होंने अगले चौराहे पर भी ऐसा ही किया, जहां उन्होंने एक ई-रिक्शा वाले को तुरंत हटने को कहा ताकि एम्बुलेंस का रास्ता साफ हो सके. सफर के आखिरी हिस्से में जब एम्बुलेंस को लंबा चक्कर काटकर जाना पड़ता, तो अभिमन्यु ने अपनी जान की परवाह न करते हुए रॉन्ग साइड में बाइक चलाई और एम्बुलेंस को शॉर्टकट रास्ता दिलवाया. अभिमन्यु ने कहा कि उनके इस छोटे से कदम से शायद किसी की कीमती जान बच गई और उन्हें इस बात की बेहद खुशी है. अब तक इस वीडियो को 2.1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले 'भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता'

इस बहादुरी और इंसानियत भरे काम को देखकर सोशल मीडिया पर लोग अभिमन्यु जैन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह कोई छोटा काम नहीं है. आपने किसी अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी को कई बार खतरे में डाला. यह बहुत बड़ा त्याग है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए वे मुश्किल वक्त में आपके जैसे फरिश्तों को भेजते हैं. भगवान आपका भला करे." एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "लड़कों की यही आदत सबसे प्यारी होती है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 10:42 AM (IST)
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