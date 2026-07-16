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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'यह सिर्फ भारत में मुमकिन है'... ब्लड सैंपल की होम सर्विस देख चौंक गई अमेरिकी महिला- वीडियो वायरल

'यह सिर्फ भारत में मुमकिन है'... ब्लड सैंपल की होम सर्विस देख चौंक गई अमेरिकी महिला- वीडियो वायरल

मुंबई में रह रही अमेरिकी महिला ने बताया कि जब उन्हें ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्लिनिक में फोन किया. उन्हें लगा था कि अमेरिका की तरह यहां भी क्लिनिक जाना पड़ेगा और लाइनों में लगना पड़ेगा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Jul 2026 08:44 AM (IST)
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अक्सर लोग भारत की कमियों को ढूंढ़ने में लगे रहते हैं, लेकिन जब कोई विदेशी भारत की सुविधाओं को देखता है, तो वो दंग रह जाता है. ऐसा ही कुछ एक अमेरिकी महिला के साथ हुआ, जो इन दिनों मायानगरी मुंबई में रह रही है. महिला को अपना ब्लड टेस्ट करवाना था. अमेरिका के महंगे और कछुए की रफ्तार वाले हेल्थकेयर सिस्टम की आदी इस महिला ने जब भारत में टेस्ट करवाया, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ. महिला ने सोशल मीडिया पर भारत की तारीफों के ऐसे पुल बांधे कि उसका पोस्ट इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो गया. भारत की इस रफ्तार और कम खर्च को देखकर दुनिया भर के लोग हैरान हैं.

बिना क्लिनिक गए सिर्फ 5 मिनट में हुआ टेस्ट

दरअसल, मुंबई में रह रही इस अमेरिकी महिला का इंस्टाग्राम हैंडल @spicygori है. उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि जब उन्हें ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्लिनिक में फोन किया. उन्हें लगा था कि अमेरिका की तरह यहां भी क्लिनिक जाना पड़ेगा और लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा. लेकिन क्लिनिक वालों ने जो कहा, उसने महिला को चौंका दिया. क्लिनिक ने कहा कि आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लैब टेक्नीशियन को आपके घर ही भेज देते हैं. महिला ने बताया कि कुछ ही देर में एक हेल्थकेयर वर्कर उनके घर पहुंचा, पूरी सुरक्षा के साथ सैंपल लिया और मात्र 5 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म करके चला भी गया.

 
 
 
 
 
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अमेरिका से 10 गुना सस्ता और होम विजिट बिल्कुल फ्री

महिला के होश तो तब उड़े जब उसने इस पूरे टेस्ट का बिल देखा. उन्होंने बताया कि भारत में ब्लड टेस्ट की कीमत अमेरिका के मुकाबले सिर्फ 10 फीसदी थी. महिला को लगा कि टेस्ट इतना सस्ता है, तो शायद घर आकर सैंपल लेने का तगड़ा चार्ज वसूला जाएगा. लेकिन जब उन्हें पता चला कि होम विजिट सर्विस बिल्कुल फ्री थी, तो उनके मुंह से निकला "यह सिर्फ भारत में ही मुमकिन है." महिला ने लिखा कि अमेरिका में जहां इलाज के लिए जेबें ढीली करनी पड़ती हैं, वहीं भारत का मेडिकल सिस्टम इतना किफायती और शानदार है कि कोई भी हैरान रह जाए.

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सोशल मीडिया पर भारतीयों ने गर्व से चौड़ा किया सीना

इस पोस्ट को अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और भारतीय यूजर्स कमेंट बॉक्स में जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने गर्व से लिखा, "रहने के लिए भारत दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है. दुनिया घूम लो, लेकिन दिल तो भारत में ही बसता है." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "दवाइयों और वैक्सीन के मामले में भारत आज दुनिया का सुपरपावर बन चुका है." एक और यूजर ने इस सुविधा की तारीफ करते हुए लिखा, "घर बैठे टेस्ट होने की यह सुविधा बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए वाकई किसी वरदान से कम नहीं है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 08:44 AM (IST)
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