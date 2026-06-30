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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगFIFA 2026: पहले गोल कर दिलाई जीत फिर खिलाड़ी ने दौड़कर मां को लगाया गले, वायरल हो रहा प्यारा सा वीडियो

FIFA 2026: पहले गोल कर दिलाई जीत फिर खिलाड़ी ने दौड़कर मां को लगाया गले, वायरल हो रहा प्यारा सा वीडियो

मां अपने बेटे की सफलता देखकर भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े. बेटे ने उन्हें गले लगा लिया. यह खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Jun 2026 10:37 PM (IST)
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फुटबॉल मैदान पर जीत का जश्न तो अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो नजारा देखने को मिला, उसने करोड़ों लोगों को भावुक कर दिया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को के खिलाड़ी इस्माइल साइबारी ने पेनल्टी शूटआउट में निर्णायक गोल कर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई. लेकिन असली पल तब आया, जब मैच खत्म होते ही वह दौड़कर स्टैंड में बैठी अपनी मां के पास पहुंचे. मां अपने बेटे की सफलता देखकर भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े. बेटे ने उन्हें गले लगा लिया. यह खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

निर्णायक गोल कर बना टीम का हीरो

नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट के दौरान इस्माइल साइबारी ने बेहद शांत अंदाज में निर्णायक गोल किया. इस गोल की बदौलत मोरक्को ने मैच जीत लिया और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली. पूरे स्टेडियम में जीत का जश्न शुरू हो गया.

मैच के बाद सीधे मां के गले लग गया बेटा

जीत के बाद इस्माइल साइबारी जश्न मनाने के लिए अपने साथियों के पास नहीं गए. वह सीधे स्टैंड में बैठी अपनी मां के पास पहुंचे. बेटे को जीत का हीरो बनते देखकर मां की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े. साइबारी ने अपनी मां को गले लगाया और दोनों कुछ पल तक भावुक होकर एक-दूसरे के साथ खड़े रहे. यह पल वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ टीवी पर मैच देख रहे दर्शकों का भी दिल जीत गया.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने लुटाया प्यार

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्यार बरसा रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि पूरे टूर्नामेंट का सबसे भावुक पल यही है. कुछ लोगों ने कहा कि ट्रॉफी जीतने से भी बड़ी खुशी मां को गले लगाने में होती है. वहीं कई यूजर्स ने लिखा कि हर सफल बेटे के पीछे उसकी मां की दुआ और त्याग छिपा होता है. यही वजह है कि यह वीडियो दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों का दिल जीत रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 10:37 PM (IST)
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