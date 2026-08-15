गेट खोला तो दरवाजे पर था अजगर, सामने आया दरिंदे का खौफनाक वीडियो

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हसनपुर कदीम गांव में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक विशाल अजगर खेतों से निकलकर गांव की आबादी वाले इलाके में पहुंच गया. अचानक सड़क पर इतने बड़े सांप को देखकर ग्रामीण घबरा गए. देखते ही देखते गांव में यह खबर फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. कई लोग दूर खड़े होकर अजगर को देखने लगे, जबकि कुछ ने अपने मोबाइल फोन निकालकर उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को डरा रहा है.

सड़क पर चलता दिखा विशाल अजगर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अजगर पहले गांव की सड़क के बीचों-बीच रेंगता हुआ दिखाई दिया. उसका आकार इतना बड़ा था कि लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं. गांव के लोग हैरान थे कि आखिर इतना बड़ा अजगर आबादी वाले इलाके तक कैसे पहुंच गया. कुछ देर तक वह सड़क पर आगे बढ़ता रहा और फिर एक घर की तरफ मुड़ गया.

घर में घुसने की कोशिश से बढ़ी चिंता

सबसे ज्यादा चिंता तब हुई जब अजगर एक घर के दरवाजे तक पहुंच गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह घर के अंदर जाने की कोशिश करता नजर आ रहा है. इसी दौरान एक ग्रामीण ने हिम्मत दिखाते हुए उसे रोकने की कोशिश की ताकि वह घर के अंदर न जा सके. हालांकि आसपास मौजूद लोग दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि अजगर का आकार काफी बड़ा था और कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था.

देखते ही देखते जुट गई भीड़

अजगर की खबर पूरे गांव में फैल गई. कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए. लोग इस अनोखे नजारे को देखने के लिए जमा हो गए, जिससे सड़क पर आवाजाही भी कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई. कई लोग वीडियो बनाते रहे, जबकि कुछ लोग वन विभाग को सूचना देने में जुट गए.

वन विभाग ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. अधिकारियों ने ग्रामीणों की मदद से सावधानीपूर्वक अजगर को घेरा और उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया. काफी कोशिशों के बाद अजगर को काबू में कर लिया गया, जिससे गांव वालों ने राहत की सांस ली.

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सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया अजगर

रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम अजगर को गांव से दूर ले गई और उसे हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में छोड़ दिया. अधिकारियों का कहना है कि जंगली जानवर और सांप कई बार भोजन या सुरक्षित जगह की तलाश में आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं. ऐसे मामलों में लोगों को खुद पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना देनी चाहिए.

यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...देखकर मेरी तो सांस ही थम गई. एक और यूजर ने लिखा...ये तो दरिंदा है साक्षात दरिंदा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस भाई की हिम्मत को सलाम है.

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