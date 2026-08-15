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गेट खोला तो दरवाजे पर था अजगर, सामने आया दरिंदे का खौफनाक वीडियो

कई लोग दूर खड़े होकर अजगर को देखने लगे, जबकि कुछ ने अपने मोबाइल फोन निकालकर उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Aug 2026 07:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हसनपुर कदीम गांव में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक विशाल अजगर खेतों से निकलकर गांव की आबादी वाले इलाके में पहुंच गया. अचानक सड़क पर इतने बड़े सांप को देखकर ग्रामीण घबरा गए. देखते ही देखते गांव में यह खबर फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. कई लोग दूर खड़े होकर अजगर को देखने लगे, जबकि कुछ ने अपने मोबाइल फोन निकालकर उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को डरा रहा है.

सड़क पर चलता दिखा विशाल अजगर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अजगर पहले गांव की सड़क के बीचों-बीच रेंगता हुआ दिखाई दिया. उसका आकार इतना बड़ा था कि लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं. गांव के लोग हैरान थे कि आखिर इतना बड़ा अजगर आबादी वाले इलाके तक कैसे पहुंच गया. कुछ देर तक वह सड़क पर आगे बढ़ता रहा और फिर एक घर की तरफ मुड़ गया.

घर में घुसने की कोशिश से बढ़ी चिंता

सबसे ज्यादा चिंता तब हुई जब अजगर एक घर के दरवाजे तक पहुंच गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह घर के अंदर जाने की कोशिश करता नजर आ रहा है. इसी दौरान एक ग्रामीण ने हिम्मत दिखाते हुए उसे रोकने की कोशिश की ताकि वह घर के अंदर न जा सके. हालांकि आसपास मौजूद लोग दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि अजगर का आकार काफी बड़ा था और कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था.

देखते ही देखते जुट गई भीड़

अजगर की खबर पूरे गांव में फैल गई. कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए. लोग इस अनोखे नजारे को देखने के लिए जमा हो गए, जिससे सड़क पर आवाजाही भी कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई. कई लोग वीडियो बनाते रहे, जबकि कुछ लोग वन विभाग को सूचना देने में जुट गए.

वन विभाग ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. अधिकारियों ने ग्रामीणों की मदद से सावधानीपूर्वक अजगर को घेरा और उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया. काफी कोशिशों के बाद अजगर को काबू में कर लिया गया, जिससे गांव वालों ने राहत की सांस ली.

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सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया अजगर

रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम अजगर को गांव से दूर ले गई और उसे हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में छोड़ दिया. अधिकारियों का कहना है कि जंगली जानवर और सांप कई बार भोजन या सुरक्षित जगह की तलाश में आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं. ऐसे मामलों में लोगों को खुद पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना देनी चाहिए.

यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...देखकर मेरी तो सांस ही थम गई. एक और यूजर ने लिखा...ये तो दरिंदा है साक्षात दरिंदा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस भाई की हिम्मत को सलाम है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 07:20 PM (IST)
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