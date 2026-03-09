दुनिया के कई बड़े युद्धों की तस्वीरें हमने टीवी स्क्रीन और अखबारों में देखी हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में युद्ध का हर पल अब सीधे लोगों के मोबाइल तक पहुंच जाता है. कई बार कैमरा वहां पहुंच जाता है जहां गोलियों की आवाज और आग की लपटें दोनों साथ दिखाई देती हैं. इन दिनों इंटरनेट पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को चौंका दिया है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान के पास एक तेल डिपो पर हमले के बाद एक पत्रकार आग की भयंकर लपटों के सामने खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा है.

वीडियो में पीछे आसमान तक उठती आग और धुएं के गुबार साफ दिखाई देते हैं, जबकि पत्रकार कैमरे के सामने खड़ा होकर लगातार बोलता नजर आता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. कुछ लोग इसे असली बता रहे हैं, तो कुछ यूजर्स को यह वीडियो इतना अविश्वसनीय लग रहा है कि वे इसे एआई से बना हुआ मान रहे हैं. लेकिन वीडियो ने इंटरनेट पर बहस जरूर छेड़ दी है.

तेहरान में तेल डिपो पर हमले का दावा

रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान के तीन तेल डिपो को निशाना बनाया. ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने इस हमले की जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि यह पहली बार है जब ईरान की तेल सुविधाओं पर सीधे हमला हुआ है. इन हमलों के बाद राजधानी तेहरान और उसके पास स्थित कराज शहर में भारी विस्फोट और आग की लपटें देखी गईं.

JUST IN: 🇮🇷 Iranian journalist reports in front of the flames of a burning Oil depot.



Incredible bravery. pic.twitter.com/4WuUc0dNy4 — Radar 𝘸​ Archie🚨 (@RadarHits) March 8, 2026

आग की लपटों के सामने रिपोर्टिंग करता पत्रकार

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक ईरानी पत्रकार कथित तौर पर जलते हुए तेल डिपो के सामने खड़ा दिखाई देता है. उसके पीछे आसमान में उठती आग और काला धुआं साफ नजर आता है. वीडियो में वह फारसी भाषा में रिपोर्ट करता दिख रहा है और कहता है कि जिस जगह को विदेशी मीडिया सैन्य अड्डा बता रहा है, वह दरअसल आम लोगों के लिए ईंधन उपलब्ध कराने वाला पेट्रोल स्टेशन है.

रिपोर्ट में क्या कहा गया

वीडियो का एक अनुवाद सोशल मीडिया पर साझा किया गया है. इसमें पत्रकार कहता है कि यह जगह पूर्वोत्तर तेहरान के लिए ईंधन स्टेशन है और इसे जलाने से आम जनता प्रभावित होगी. उसका कहना है कि यहां सेना का कोई अड्डा नहीं है बल्कि यह एंबुलेंस, दमकल और आम लोगों के लिए ईंधन उपलब्ध कराने की जगह है. वह विदेशी मीडिया की रिपोर्टों को नजरअंदाज करने की अपील भी करता सुनाई देता है.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो गया है. खबर लिखे जाने तक इसे करीब 20 लाख बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इसे लाइक किया है. लोग वीडियो को शेयर करते हुए अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि युद्ध के बीच इस तरह रिपोर्टिंग करना बेहद जोखिम भरा है.

AI है या असली वीडियो, बहस जारी

मशहूर उद्यमी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मारियो नवफल ने भी यह वीडियो अपने X अकाउंट पर साझा किया. उन्होंने लिखा कि पहले उन्हें लगा यह वीडियो एआई से बनाया गया है, लेकिन बाद में लगा कि यह असली भी हो सकता है. इसी वजह से इंटरनेट पर इस वीडियो की प्रामाणिकता को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.

तेहरान में धुएं से ढका आसमान

सोशल मीडिया पर सामने आए अन्य वीडियो में तेहरान के अलग-अलग इलाकों में आग की बड़ी-बड़ी लपटें और आसमान में उठता काला धुआं दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों का दावा है कि सुबह उठने पर शहर का आसमान घने धुएं से ढका हुआ था. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाई है, लेकिन इसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींच लिया है.

