बैकलेस ब्लाउज में भाभी जी ने डीजे पर लगाए ऐसे कातिलाना ठुमके- झूम उठा इंटरनेट

सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया में आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो इंटरनेट का तापमान बढ़ा देते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां एक पार्टी के दौरान डीजे फ्लोर पर भाभी जी ने अपने डांस और हुस्न से तहलका मचा दिया. बैकलेस ब्लाउज और स्टाइलिश साड़ी पहने भाभी जी जैसे ही डीजे पर उतरीं, सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं. बैकग्राउंड में बज रहे पंजाबी बीट्स और डीजे के म्यूजिक पर भाभी ने ऐसे लटके-झटके दिखाए कि वहां मौजूद लोग भी सुध-बुध खो बैठे. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया और लोग बार-बार इस वीडियो को लूप पर देख रहे हैं.

'तेरी चाल बल्ले बल्ले' गाने पर भाभी ने जमाया रंग

वायरल हो रहे इस वीडियो में किसी शादी या पार्टी का जश्न चलता नजर आ रहा है. डीजे फ्लोर पर रंग-बिरंगी लाइटें चमक रही हैं और लोकप्रिय गाना 'तेरी चाल बल्ले बल्ले' बज रहा है. इस महफिल की असली जान बनीं गुलाबी-पेस्टेल शेड की साड़ी और स्टाइलिश बैकलेस ब्लाउज पहने भाभी जी. डीजे की हर एक बीट के साथ जिस तरह से वह अपने कदम थिरका रही हैं और कमर मटका रही हैं, उसने पूरे डांस फ्लोर पर आग लगा दी है. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन्स और बेबाक डांस मूव्स ने पार्टी में मौजूद हर शख्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

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साथ में थिरके लोग, लेकिन भाभी के लटको-झटको के आगे सब पड़े फीके

वीडियो में देखा जा सकता है कि डीजे फ्लोर पर भाभी जी के साथ अन्य लोग और उनके पार्टनर भी पूरे जोश में डांस कर रहे हैं. काली शर्ट पहने एक शख्स भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ताल मिलाता दिख रहा है, लेकिन जैसे ही भाभी जी घूम-घूमकर अपने ठुमके लगाती हैं, तो बाकी सबका डांस फीका पड़ जाता है. उनका ग्रेसफुल लुक, खुले बाल और हर बीट पर परफेक्ट टाइमिंग वाला यह डांस देखकर वहां मौजूद लोग भी अपने मोबाइल से इस पल को कैप्चर करते नजर आए.

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सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

जैसे ही यह डांस वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड हुआ, कमेंट सेक्शन में तारीफों का तूफान आ गया. यूजर्स भाभी जी के हुस्न और उनके कमाल के डांस सेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "भाभी जी का डांस तो एकदम नेक्स्ट लेवल है, पूरे स्टेज पर आग लगा दी." वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "डीजे पर बहुत से लोग नाच रहे थे, लेकिन नजर तो सिर्फ भाभी जी के ठुमकों पर ही टिकी रह गई." यह वीडियो अब इंटरनेट पर धूम मचा रहा है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.

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