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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'तेरा इश्क बड़ा महंगा' लड़की के चक्कर में युवक को मिला 20000 का बिल- इंटरनेट पर रोया दुखड़ा

'तेरा इश्क बड़ा महंगा' लड़की के चक्कर में युवक को मिला 20000 का बिल- इंटरनेट पर रोया दुखड़ा

पीड़ित युवक ने रेडिट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वह 23 साल का है, बॉयज स्कूल में पढ़ा है और लड़कियों से बातचीत का उसे कोई खास अनुभव नहीं था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Aug 2026 07:36 PM (IST)
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दिल्ली के एक 23 साल के लड़के के लिए उसकी जिंदगी की 'पहली डेट' एक ऐसा कड़वा अनुभव बन गई, जिसे वह शायद कभी नहीं भूल पाएगा. डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की से मुलाकात करना इस लड़के को बहुत भारी पड़ गया. लड़की उसे एक पब में ले गई और कुछ ही देर में 20,500 रुपये का भारी-भरकम बिल थमा दिया. जब इस लड़के ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी पूरी आपबीती शेयर की, तो लोगों ने तुरंत उसे बताया कि वह एक जाने-माने ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुका है.

कैफे जाने की थी उम्मीद, लड़की सीधे ले गई पब और मंगा ली महंगी शैम्पेन

पीड़ित युवक ने रेडिट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वह 23 साल का है, बॉयज स्कूल में पढ़ा है और लड़कियों से बातचीत का उसे कोई खास अनुभव नहीं था. डेटिंग ऐप पर मैच होने के बाद लड़की ने उसी दिन मिलने का प्लान बनाया. लड़की ने उसे मेट्रो स्टेशन से पिक किया और सीधे एक पब ले गई. पीड़ित के मुताबिक, वह आज तक कभी पब नहीं गया था और सोच रहा था कि वे किसी सामान्य कैफे में मिलेंगे. पब पहुंचते ही लड़की ने बिना पूछे 13,000 रुपये की महंगी शैम्पेन की बोतलें, 6,000 रुपये का हुक्का और खाना ऑर्डर कर दिया.

My first date cost me ₹20.5k. I still don't know how to feel about it.
by u/Big_Cauliflower_7127 in delhi

बिल आते ही वॉशरूम खिसक गई लड़की, न पैसे पूछे न स्प्लिट करने की बात की

थोड़ी ही देर में जब वेटर 20,500 रुपये का लंबा-चौड़ा बिल लेकर आया, तो ठीक उसी वक्त लड़की वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर खिसक गई. उसने बिल आधा-आधा बांटने की बात तो दूर, यह तक नहीं पूछा कि बिल कितना हुआ है. युवक ने लिखा कि वह बहुत सीधे-साधे विचारों का इंसान है और उसने सोचा था कि पहली डेट पर बातचीत होगी, टहलेंगे और साधारण खाना खाएंगे. उसने अपना दर्द बयां करते हुए लिखा, "पैसे तो इंसान फिर कमा लेता है, लेकिन ऐसे खौफनाक अनुभव इंसान को अंदर से बदल देते हैं."

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इंटरनेट पर लोगों ने दिए रिएक्शन, यूजर्स बोले- 'यह तो दिल्ली का पुराना स्कैम है भाई'

लड़के की पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स का सैलाब आ गया. यूजर्स ने लड़के को सहानुभूति देने के साथ-साथ चेतावनी भी दी. एक यूजर ने लिखा, "अरे भाई! क्या तुझे नहीं पता कि यह दिल्ली का कितना मशहूर पब स्कैम है?" वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "तेरा तो बुरी तरह से कट गया भाई." एक और यूजर ने सवाल उठाते हुए सलाह दी, "लोग अनजान जगह मिलने से पहले प्लान क्यों नहीं बनाते? अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो और आगे से सावधान रहो."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 07:36 PM (IST)
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