सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो इंसानियत पर भरोसा और प्यार की ताकत दोनों को फिर से जिंदा कर देते हैं. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत का वो पल है जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. एक छोटा सा बच्चा अपनी गर्भवती मां को दर्द में देखकर उसके पास जाता है, प्यार से उसके पेट को सहलाता है और फिर उसे चादर ओढ़ा देता है. ये दृश्य इतना मासूम और दिल छू लेने वाला है कि देखने वाला भी खुद को रोक नहीं पाता. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं...“ये बच्चा नहीं, ममता का सबसे सुंदर रूप है.”

मां को ठंड ना लगे इसलिए छोटे बच्चे ने निभाया अपना फर्ज

दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला सोफे पर लेटी हुई है और बहुत थकी या दर्द में लग रही है. बताया जा रहा है कि वो गर्भवती है और शायद दिनभर की थकान के बाद आराम कर रही है. तभी उसका छोटा बेटा धीरे-धीरे उसके पास आता है, पहले तो प्यार से मां के पेट को सहलाता है जैसे आने वाले छोटे भाई या बहन से बात कर रहा हो, और फिर पास रखी चादर उठाकर अपनी मां को ओढ़ा देता है ताकि उसे ठंड न लगे. वीडियो में ये पल इतना स्वाभाविक और सच्चा लगता है कि देखने वाला हर इंसान मुस्कुरा भी देता है और आंखें नम भी हो जाती हैं. बच्चे के चेहरे पर मासूमियत और स्नेह झलकता है. कहीं भी कोई दिखावा नहीं, बस एक सच्चा रिश्ता...मां और बेटे का.

This little guy sweetly covers his pregnant mom with a blanket as she falls asleep on the sofa😘



— Kevin W. (@Brink_Thinker) October 6, 2025

भावुक हो गए यूजर्स

वीडियो को @Brink_Thinker नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कितना प्यारा पल है, और क्या चाहिए एक मां को. एक और यूजर ने लिखा...छोटे बच्चे का प्यार देखकर मुझे मेरे बच्चे की याद आ गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....मां, बच्चा और ये पल. दोनों बहुत प्यारे हैं.

