इंदौर शहर वैसे तो अपनी साफ–सफाई, खाने–पीने और अनोखी क्रिएटिविटी के लिए पूरे देश में मशहूर है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया की सुर्खियों में आया है एक ऐसा मजेदार वाकया जिसने लोगों को ठहाकों पर मजबूर कर दिया है. दरअसल, शहर की एक सब्जी मंडी में एक ठेले वाले ने अपनी दुकान पर ऐसा यूनिक, हटके और थोड़ा तंज भरा बोर्ड लगा दिया है कि ग्राहक भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रहे. इस बोर्ड पर लिखा मैसेज न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है.

सब्जी वाले ने हाथ से लिखा बोर्ड, लोग हंस हंस कर हुए लोटपोट

इंदौर की एक सब्जी मंडी का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई देता है टमाटरों का ढेर, हरी फरसियों की बड़ी सी परत और उनके बीच में रखा हुआ एक हाथ से लिखा हुआ बोर्ड. इस बोर्ड पर सब्जी वाले ने ग्राहकों के लिए एक ऐसा तंजभरा संदेश लिखा है जिसे पढ़कर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए. देखने वालों का कहना है कि शायद सब्जी वाला रोज-रोज के दामभाव और मोलभाव से परेशान होकर अपनी शैली में जवाब दे गया या फिर यह उसकी मार्केटिंग का नया तरीका है ताकि लोग पहले बोर्ड पढ़ें, फिर हंसें और फिर सब्जी भी खरीद लें.

View this post on Instagram A post shared by Hamara indore || हमारा इंदौर (@hamaraindore._)

क्या लिखा था बोर्ड पर

बोर्ड पर लिखा है..."नहीं लेने वाले गाजर मटर उठाकर ना खाएं, ये तुम्हारे पिता जी ने नहीं रखा है" इंदौर में यह कोई पहली बार नहीं हुआ जब किसी स्ट्रीट वेंडर का अंदाज वायरल हुआ हो. इससे पहले भी कई फूड स्टॉल्स और दुकानदार अपनी स्टाइलिश एनाउंसमेंट, मजेदार पोस्टर और क्रिएटिव बोर्ड की वजह से चर्चा में आए हैं. शहर की यही खूबी उसे पूरे देश में यूनिक बनाती है.

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो को hamaraindore._ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ने बवाल चीज लिखी है, अब इसके पास कोई दुकानदार नहीं आएगा. एक और यूजर ने लिखा...चाचा तमीज से, ग्राहक नहीं आएंगे तो क्या बेचोगे? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चाचा कई दिनों से परेशान लग रहे हैं.

