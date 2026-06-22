UAE छोड़ भारत आई महिला को दुबई से हुआ प्यार, कर दी स्वदेश और विदेश की तुलना- वीडियो वायरल

दुबई की चकाचौंध और वहां का डिसिप्लिन पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन जब कोई भारतीय वहां से घूमकर लौटता है, तो उसके अनुभव सोशल मीडिया पर गदर काट देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय महिला ने दुबई यात्रा के बाद अपने दिल की बात शेयर की है. महिला ने दुबई की साफ-सफाई, सड़कों और ट्रैफिक अनुशासन की तुलना भारत से करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है कि ऑनलाइन दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है. महिला का कहना है कि वो भले ही शरीर से भारत वापस आ गई है, लेकिन उसका दिमाग और दिल अभी भी दुबई की चमचमाती और धूल-मुक्त सड़कों पर ही घूम रहा है.

G-Wagon भी चलती है i20 की तरह और जेब्रा क्रॉसिंग पर मिलता है VIP फील

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर निकिता लखवानी नाम की महिला ने यह वीडियो पोस्ट किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. निकिता ने बताया कि दुबई से लौटने के बाद भी वहां की साफ-सुथरी सड़कें उनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं. उन्होंने मजेदार अंदाज में कहा कि दुबई में G-Wagon जैसी लग्जरी गाड़ियां भी ट्रैफिक नियमों के कारण इतनी तमीज से चलती हैं जैसे भारत में कोई i20 कार. इतना ही नहीं, निकिता ने आगे कहा कि वहां अगर कोई इंसान जेब्रा क्रॉसिंग पर पैर भी रख दे, तो सारी गाड़ियां तुरंत रुक जाती हैं, जिससे पैदल चलने वाले को किसी VIP जैसा स्पेशल फील होने लगता है.

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OCD वालों के लिए डिज्नी वर्ल्ड है दुबई, काश मुझे भी ऐसी ही दिक्कतें हों

अपने अनुभव साझा करते हुए निकिता ने कहा कि दुबई में धूल और प्रदूषण जैसे शब्द तो सुनने को ही नहीं मिलते. साफ-सफाई के मामले में यह शहर उन लोगों के लिए किसी 'डिज्नी वर्ल्ड' जैसा है जिन्हें साफ रहने की बीमारी (OCD) होती है. उन्होंने मजाकिया लहजे में अपनी दुबई में रहने वाली सहेली का जिक्र करते हुए कहा कि वहां उसकी सबसे बड़ी टेंशन बस यही रहती है कि कहीं उसका एमिराती कार्ड (Emirati Card) न खो जाए. निकिता ने हंसते हुए कहा कि काश मेरी जिंदगी में भी ऐसी ही अमीर और छोटी-मोटी दिक्कतें हों. उन्होंने यह भी बताया कि दुबई में ज्यादा धीरे गाड़ी चलाने पर भी चालान कट जाता है, जो कि बेहद कमाल का नियम है.

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'दुबई तो दुबई है भाई...' सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी भरी हामी

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स निकिता की बातों से पूरी तरह सहमत नजर आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में दुबई की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "दुबई ऐसे ही दुबई नहीं है भाई, वहां नियमों का राज चलता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं खुद इस वक्त दुबई में हूं और यह बात 100% सच है कि यह जगह किसी डिज्नी वर्ल्ड से कम नहीं है." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "पूरी दुनिया में घूमने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से बेस्ट और सेफ जगह कोई दूसरी नहीं हो सकती."

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