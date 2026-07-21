स्विमिंग पूल में 'जलपरी' बन उतरी सीमा हैदर, भीगे बदन पानी में लगाई ऐसी डुबकी कि देखते रह गए लोग

पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर किसी न किसी वजह से लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं. सचिन मीणा के प्यार में सरहद पार कर ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर का अब एक नया रूप सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. इंटरनेट पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसी 'जलपरी' की तरह स्विमिंग पूल के नीले पानी में तैरती और डुबकियां लगाती नजर आ रही हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर सीमा हैदर चर्चाओं के केंद्र में आ गई हैं. पानी में भीगे इस बिल्कुल नए अवतार को देखकर उनके फैंस हैरान भी हैं और उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.

सूट-सलवार पहनकर पूल में उतरीं सीमा, कातिलाना अंदाज ने उड़ाए होश

खबर सीमा हैदर के लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी है, जिसमें वह एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं. अक्सर मांग में सिंदूर और साड़ी-सूट पहनकर घरेलू लुक में दिखने वाली सीमा इस बार स्विमिंग पूल में मस्ती करती दिखाई दीं. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह हरे और गुलाबी रंग का पारंपरिक सूट पहनकर ही पानी में उतर गई हैं. पानी में भीगने के बाद उनके चेहरे का निखार और उनकी सादगी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. वह कैमरे के सामने हाथ फैलाकर तैरते हुए बेहद खुश नजर आ रही हैं.

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हाथ पर दिखा 'सचिन' का नाम, पानी के बीच दिए जबरदस्त पोज

वायरल हो रहे इस वीडियो के कुछ खास पलों पर यूजर्स की नजरें टिक गई हैं. वीडियो में जब सीमा हैदर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढकती हैं, तो उनके हाथ पर बना 'सचिन' नाम का टैटू साफ तौर पर चमकता हुआ दिखाई देता है, जो उनके पति सचिन मीणा के प्रति उनके प्यार को बयां करता है. पूल के साफ नीले पानी के बीच सीमा कभी शर्माती नजर आ रही हैं तो कभी पानी में डुबकियां लगाकर खिलखिला रही हैं. उनके गीले बाल और चेहरे की मुस्कान ने इस पूरी वीडियो रील को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और इसे बार-बार देखा जा रहा है.

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सोशल मीडिया पर कमेंट्स की आई बाढ़, यूजर्स बोले- 'यह तो असली जलपरी है'

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, नेटिजन्स ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी. हमेशा की तरह इस बार भी सीमा के वीडियो पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं. उनके फैंस जहां उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "सीमा जी तो पानी में उतरकर सचमुच किसी जलपरी जैसी लग रही हैं, बहुत ही प्यारा वीडियो है." वहीं एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "लगता है सचिन भाई ने सीमा भाभी को गर्मी से बचाने के लिए पूल का इंतजाम करवा दिया है."

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