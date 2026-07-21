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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमां ने 30 साल तक नौकरी कर बेटे को बनाया कामयाब, अब बेटे ने दिया ऐसा सरप्राइज कि रो पड़े लोग

मां ने 30 साल तक नौकरी कर बेटे को बनाया कामयाब, अब बेटे ने दिया ऐसा सरप्राइज कि रो पड़े लोग

दरअसल, राहुल माथुर की मां इसी साल अपनी 30 साल से ज्यादा लंबी सेल्स की नौकरी से रिटायर हुई थीं. उन्होंने अपने बेटे के बेंगलुरु वाले नए घर जाने का वादा किया था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Jul 2026 10:08 AM (IST)
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एक बेटे के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि वह अपनी मां की बरसों की मेहनत और कुर्बानियों का कर्ज थोड़ा सा ही सही, लेकिन चुका सके. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन दिनों एक बेटे का अपनी रिटायर्ड मां के लिए लिखा गया पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों की आंखों को नम कर दिया है. राहुल माथुर नाम के एक इन्वेस्टर ने अपनी मां के संघर्षों की कहानी और उनके लिए प्लान किए गए एक खास सरप्राइज को शेयर किया है. जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रिटायरमेंट के बाद माता-पिता की सेवा में जुटी थीं मां, बेटे ने दिया ब्रेक

दरअसल, राहुल माथुर की मां इसी साल अपनी 30 साल से ज्यादा लंबी सेल्स की नौकरी से रिटायर हुई थीं. उन्होंने अपने बेटे के बेंगलुरु वाले नए घर जाने का वादा किया था. लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो गया. राहुल के दादा-दादी अचानक गिर गए, जिससे दादी के पैर की हड्डी टूट गई और दादाजी के कंधे में गंभीर चोट आ गई. इसके बाद राहुल की मां अपनी खुद की खुशियों को भूलकर लगातार तीन महीनों तक अस्पताल के चक्कर काटने, डॉक्टरों से मिलने और घर संभालने में व्यस्त हो गईं. जब इस महीने दादा-दादी की हालत में सुधार हुआ और सब ठीक हुआ, तो राहुल ने अपनी मां को एक बहुत ही प्यारा और सुकून भरा सरप्राइज देने का फैसला किया.

मां ने 30 साल तक नौकरी कर बेटे को बनाया कामयाब, अब बेटे ने दिया ऐसा सरप्राइज कि रो पड़े लोग

30 साल की कठिन नौकरी के बाद अब मिला 'फाइव स्टार' आराम

राहुल ने अपनी मां को आराम देने के लिए तुरंत बेंगलुरु का टिकट बुक किया और उन्हें अपने पास बुला लिया. राहुल ने X पर लिखा, "इस वीकेंड मैंने मां को एक छोटा सा ट्रीट दिया. वह बेंगलुरु में मेरा घर देखने आई हैं. मैंने जानबूझकर अपनी सारी वर्क मीटिंग्स कैंसिल कर दीं ताकि उन्हें एक बेहद शानदार होटल में ठहराकर अच्छा खाना खिला सकूं और उन्हें सुकून दे सकूं." राहुल ने अपनी मां के पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने 30 साल तक सेल्स की फील्ड में बेहद कठिन काम किया है, जहां बिना 'वर्क फ्रॉम होम' के वे हफ्ते-हफ्ते भर इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट्स में रात-रात भर सफर करती थीं. राहुल के मुताबिक, "कॉरपोरेट इंडिया तब आज से कहीं ज्यादा मुश्किल था."

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'मेहनत का कोई विकल्प नहीं', मां की सीख को याद कर भावुक हुए लोग

राहुल ने अपने पोस्ट में एक बहुत ही गहरी बात कही जो हर किसी के दिल को छू गई. उन्होंने कहा कि वयस्क होने की सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें, जिसने आपको आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया. राहुल ने बताया कि उनकी मां ने ही उन्हें सिखाया था कि कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं होता. हालांकि, राहुल ने मजाक में यह भी कहा कि भले ही उनकी मां अभी रिटायरमेंट का आनंद ले रही हैं, लेकिन उनके अंदर की बिजनेसमैन की आत्मा अभी भी जिंदा है और वह जल्द ही कुछ नया शुरू करने के आइडियाज सोच रही हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 10:08 AM (IST)
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