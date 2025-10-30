मां के जन्मदिन ने बदल दी किस्मत; दुबई में भारतीय युवक ने जीते 240 करोड़, वीडियो हुआ वायरल

कई बार आपने भी यह सुना होगा की किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता. ऐसा ही कुछ दुबई में रहने वाले अनिल कुमार बोल्ला के साथ हुआ. दरअसल दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के अनिल कुमार की किस्मत ने ऐसी करवट ली कि देखते ही देखते वह करोड़पति बन गए. 29 साल के अनिल ने यूएई लॉटरी के लिए पहले 100 मिलियन दिरहम यानी लगभग 240 करोड़ रुपये का इनाम जीत कर इतिहास रच दिया है. वहीं उनकी जीत की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने जिस नंबर से टिकट खरीदा था वह उनकी मां के जन्मदिन से जुड़ा हुआ था. अनिल कुमार की इस जीत का वीडियाे सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग उन्हें भारत में निवेश न करने की सलाह दे रहे हैं.



द यूएई लॉटरी ने शेयर किया वीडियो, हुआ वायरल



यूएई लॉटरी ने हाल ही में अनिल कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया. इस वीडियो में उस पल को दिखाया गया है, जब उन्हें बताया गया कि वह लॉटरी जीत चुके हैं. इसके बाद अनिल कुमार ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने अपना लकी टिकट कैसे चुना. उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मैंने कोई जादू वगैरह नहीं किया था, बस इजी पिक किया था. उन्होंने बताया कि लॉटरी का आखिरी नंबर मेरी मां के जन्मदिन का था. वहीं नंबर मेरे लिए लकी साबित हुआ. अनिल ने बताया था कि जब उन्होंने जीत की खबर सुनी तो वह सोफे पर बैठे थे और हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि मुझे बस यही लग रहा था कि हां मैंने ही इसे जीत लिया है.

जीत के बाद अनिल कुमार ने कहा वह इस रकम को संभलकर खर्च करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि इस पैसे को कैसे सही तरीके से निवेश करूं. अब जब मेरे पास इतना पैसा है तो मुझे अपनी सोच पर काम करना होगा और कुछ बड़ा करना होगा. अनिल कुमार ने यह भी बताया कि वह एक सुपर कार खरीदना और किसी लग्जरी होटल में सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वह अपने परिवार को यूएई लाने का सपना पूरा करना चाहते हैं. इसके अलावा अनिल ने यह भी बताया कि उनकी यह जीत उनके लिए सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि मां की दुआओं का आशीर्वाद है. वहीं उन्होंने इनाम की कुछ राशि डोनेट करने की भी बात कहीं.

सोशल मीडिया पर निवेश की मिल रही सलाह

यूएई लॉटरी का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो गया है. कई यूजर्स ने अनिल की किस्मत और उनकी मां की तारीफ की. वहीं कई यूजर्स ने अनिल कुमार को भारत में निवेश को लेकर चेतावनी भी दी. एक यूजर ने कमेंट करके कहा कि इस पैसे को भारत में नहीं बल्कि कहीं और ही निवेश करना, क्योंकि भारत में इस पर भारी टैक्स लगेगा. वहीं एक यूजर ने लिखा कि वह वैसे भी भारत नहीं लौटेगा, वरना उस पर टैक्स लगेगा. इसके अलावा एक और अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि आप दुबई में जीत गए, अब भारत में निवेश मत करना वरना आप पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा. वहीं एक यूजर ने सलाह दी कि लॉटरी में जीते पैसे को भारत की बजाय ऐसी जगह निवेश करना, जहां कम टैक्स लगे. यूजर ने आगे लिख होशियार रहो, यही जिंदगी है.

