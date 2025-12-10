हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: खाटू श्याम जा रहे यात्री दुर्घटना का शिकार, जयपुर बीकानेर NH पर ट्रक से टकराई बस, 3 की मौत

Rajasthan News: खाटू श्याम जा रहे यात्री दुर्घटना का शिकार, जयपुर बीकानेर NH पर ट्रक से टकराई बस, 3 की मौत

Sikar Accident: सीकर जिले के जयपुर-बीकानेर नेशनल हाइवे पर फतेहपुर के पास स्लीपर बस की ट्रक जोरदार टक्कर हो गई, इस हादसे में 3 तीन यात्रियों की मौत हो गई. सभी खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे थे.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Dec 2025 08:03 AM (IST)


राजस्थान के सीकर में मंगलवार ( 9 दिसंबर 2025) को बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जयपुर बीकानेर नेशनल हाइवे पर फतेहपुर के पास एक स्लीपर बस की ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो गई. यह हादसा इतना भयानक था कि बस की आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया. इस सड़क दुर्घटना में कुल तीन यात्रियों की अब तक मौत हुई है, जबकि डेढ़ दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनमें से 7 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है.

खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे यात्री

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, स्लीपर बस में सवार सभी यात्री गुजरात के वलसाड के रहने वाले बताए जा रहे हैं. यह सभी जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद सीकर में खाटू श्याम का दर्शन करने के लिए आए हुए थे. बताया गया कि यात्रियों को लेकर बस बीकानेर से जयपुर की तरफ जा रही थी, उधर ट्रक झुंझुनू से बीकानेर की तरफ जा रहा था. तभी बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख-पुकार मच गई. 

बस ड्राइवर सहित तीन लोगों की मौत

बताया गया कि इस दुर्घटना में बस यात्री मयंक और ड्राइवर कमलेश की मौत हो गई. जबकि एक मृतक की पहचान नहीं हुई है. वहीं अनंत, तुषार पुत्र अर्जुन, राजेश पुत्र ओमप्रकाश, प्रवीण पुत्र बाबू भाई, रंजना पत्नी सुरेश भाई, मुक्ता बेन पुत्री शैतान सिंह, आशीष पुत्र रामलाल, निलेश पुत्र अमित समेत 15 घायलों को इलाज के लिए सीकर रेफर किया गया है. 

बताया गया कि 13 घायल फतेहपुर अस्पताल में भर्ती हैं. इनमें महेश भाई पत्नी शैतान सिंह, गंगा बेन पत्नी गोविंद भाई, कंचन, साकेत पाल, लादू पुत्र विष्णु, रमीला, रंजीत, अर्जुन, संगीता, परितेश, अतुल, इंदू बेन पत्नी जीवन भाई और एक अन्य है. हादसे में घायल एक यात्री शीला ने कहा, "हम खाटूश्यामजी जा रहे थे. ज्यादातर सवारी सो चुकी थी. मैं अपने बेटे के साथ थी."

Published at : 10 Dec 2025 08:03 AM (IST)
Tags :
Sikar News RAJASTHAN NEWS Sikar Bus Accident
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
