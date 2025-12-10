शादी में डांस तो हर कोई करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दूल्हा अपने अजीबो-गरीब स्टेप्स की वजह से खूब वायरल हो रहा है. महफिल सजी हुई है, स्टेज चमक रहा है, मेहमान तालियों की उम्मीद में बैठे हैं और तभी दूल्हा ऐसा डांस शुरू कर देता है कि लोगों की हंसी छूट जाती है. किसी को उसके स्टेप्स प्यारे लगे, किसी ने मजेदार बताया, और कई लोग तो इसे देखकर मीम बनाने में जुट गए. वीडियो इतना फनी है कि जिसने भी देखा, वह दोबारा देखने पर मजबूर हो गया. लोग डांस देखकर बस यही कह रहे हैं कि इसे देखकर तो माइकल जैक्सन की आत्मा भी कांप उठेगी.

दुल्हन को इंप्रेस करने के चक्कर अपना पोपट करवा बैठा दूल्हा

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दूल्हा शादी के मंच पर अकेले खड़ा होकर डांस करता दिखाई दे रहा है. पीछे रंग-बिरंगी सजावट है, स्टेज चमकीले फूलों से भरा है और सामने बैठे मेहमान पूरे मजे से तमाशा देख रहे हैं. जैसे ही दूल्हा डांस शुरू करता है, उसके मूव्स बिल्कुल अलग और थोड़ा अटपटे दिखते हैं. कभी हाथ हवा में लहराता है, कभी कदम अजीब अंदाज में उछलते हैं, तो कभी वह खुद ही अपने स्टेप्स पर हंसता हुआ दिख जाता है. दुल्हन को इंप्रेस करने में बेचारा अपना पोपट करवा बैठा.

Kya majboori rahi hogi pic.twitter.com/K8qSVXm6Qi — desi mojito (@desimojito) December 7, 2025

हंसते हंसते यूजर्स का हुआ बुरा हाल

वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आया, लोगों ने कमेंट्स की बाढ़ लगा दी. किसी ने लिखा, “दूल्हा नहीं, कॉमेडी किंग है.” एक यूजर ने मजाक में कहा, “लगता है दूल्हे को डांस की प्रैक्टिस यूट्यूब के गलत वीडियो से मिली है.” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि भले ही डांस अजीब है, लेकिन दूल्हे का कॉन्फिडेंस काबिल-ए-तारीफ है. कुछ लोगों ने दुल्हन की प्रतिक्रिया पर भी मजेदार कमेंट किए. किसी ने लिखा, “दुल्हन सोच रही होगी अब इससे शादी क्यों की?” तो किसी ने कहा, “स्टेप्स भले अजीब हों, लेकिन दूल्हे की एनर्जी शादी की असली जान है.”

