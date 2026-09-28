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भारत से अमेरिका पहुंचे युवक ने बताया अपना संघर्ष, वीडियो वायरल

भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कई बार असफल होने के बाद एक युवक ने होटल मैनेजमेंट चुना और अमेरिका पहुंच गया. अब उसका वीडियो खूब चर्चा में है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 28 Sep 2026 09:55 AM (IST)
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विदेश जाकर नौकरी करना और बेहतर जिंदगी की तलाश करना आज कई युवाओं का सपना है. लेकिन दूसरे देश में पहुंचने के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं होता. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अमेरिका में रह रहे एक भारतीय युवक ने अपनी जिंदगी के इसी सफर के बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि किस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और लगातार असफलताओं के बाद उन्होंने अपनी दिशा बदली और होटल मैनेजमेंट को करियर बनाया. इसके बाद उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला. अब उनका यह वीडियो भारत और अमेरिका में मेहनत के अनुभव को लेकर चर्चा में है.

 जब बार-बार मिली असफलता तो बदला रास्ता

युवक ने बताया कि एक समय वह भी अपने दोस्तों को देखकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दौड़ में शामिल हो गए थे. JEE, NEET, UPSC और सरकारी नौकरी जैसी परीक्षाओं को लेकर युवाओं के बीच जिस तरह का माहौल रहता है, उसका असर उन पर भी पड़ा. लेकिन कई कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिली. इससे पढ़ाई का दबाव, परिवार की चिंता और आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगीं. आखिरकार उन्होंने पारंपरिक रास्ते से अलग जाने का फैसला किया.

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 होटल मैनेजमेंट से शुरू हुई नई कहानी

करियर बदलने के बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और करीब तीन साल तक Marriott Hotel में पेस्ट्री शेफ के तौर पर काम किया. यही फैसला आगे चलकर उनके लिए बड़ा मोड़ बना. होटल इंडस्ट्री में काम करने के दौरान उन्हें अमेरिका जाने का अवसर मिला और उन्होंने इसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के तौर पर लिया. वीडियो में उनके काम से जुड़े कई दृश्य भी दिखाई देते हैं, जिससे उनकी बताई गई यात्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है.

 अमेरिका पहुंचकर भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ

वीडियो में युवक का कहना है कि देश बदलने से मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हो जातीं. अमेरिका में भी मेहनत, जिम्मेदारियां और काम का दबाव बना रहता है. उनका कहना है कि फर्क उन्हें मेहनत के बदले मिलने वाले आर्थिक फायदे में महसूस हुआ. उन्होंने अपने अनुभव को बताते हुए अमेरिका में संघर्ष के बदले मिलने वाले रिवॉर्ड को काफी ज्यादा बताया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

 सोशल मीडिया पर लोगों ने कहीं अलग-अलग बातें

वीडियो सामने आने के बाद लोगों का ध्यान सिर्फ अमेरिका और भारत की तुलना पर नहीं, बल्कि युवक के करियर फैसले पर भी गया. कुछ लोगों ने पारंपरिक करियर की दौड़ से हटकर अपनी रुचि के हिसाब से रास्ता चुनने की बात को अहम बताया. वहीं इस तरह की तुलना को हर व्यक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमाई, खर्च, टैक्स, काम और जीवनशैली का अनुभव व्यक्ति और जगह के हिसाब से अलग हो सकता है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 28 Sep 2026 09:55 AM (IST)
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