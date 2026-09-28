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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतस्वीर में छिपी संख्या 5 को पहचानिए, आंख वालों के लिए केवल 10 सेंकड का खेल

तस्वीर में छिपी संख्या 5 को पहचानिए, आंख वालों के लिए केवल 10 सेंकड का खेल

सामने आई इस तस्वीर में आपको काले रंग के अंग्रेजी अक्षर 'S' की एक बड़ी सी कतार और कई पंक्तियां नजर आ रही होंगी. दिखने में यह सिर्फ 'S' अक्षरों का एक ग्रिड लगता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Sep 2026 08:57 AM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ये तस्वीरें न केवल लोगों का मनोरंजन करती हैं, बल्कि आपके दिमाग की कसरत कराने और नजरों की तेजी को परखने का सबसे बेहतरीन जरिया भी बनती हैं. इंटरनेट पर एक ऐसी ही तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसने नेटिजन्स के पसीने छुड़ा दिए हैं. देखने में तो यह बेहद साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर छिपे एक अंक को ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं है.

अक्षरों के जाल में उलझ जाएंगी आंखें, 5 सेकंड की मिली है चुनौती

सामने आई इस तस्वीर में आपको काले रंग के अंग्रेजी अक्षर 'S' की एक बड़ी सी कतार और कई पंक्तियां नजर आ रही होंगी. दिखने में यह सिर्फ 'S' अक्षरों का एक ग्रिड लगता है, लेकिन चालाकी से इसी भीड़ के बीच में संख्या '5' को छिपा दिया गया है. 'S' और '5' का आकार लगभग एक जैसा होने के कारण आंखें धोखा खा जाती हैं. सोशल मीडिया पर लोगों को चुनौती दी गई है कि क्या वे महज 5 सेकंड के भीतर इस '5' को ढूंढ सकते हैं?

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तस्वीर में छिपी संख्या 5 को पहचानिए, आंख वालों के लिए केवल 10 सेंकड का खेल

क्या आपमें है चील जैसी तेज नजर? खुद को परखिए

अगर आपको लगता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत मजबूत है और आपकी नजरों से कोई चीज नहीं बच सकती, तो घड़ी की सुइयों पर नजर टिकाइए और तस्वीर को ध्यान से देखना शुरू कीजिए. ध्यान रहे, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का समय है. पहली नज़र में आपको हर तरफ सिर्फ 'S' ही 'S' दिखाई देगा. लेकिन अगर आप दिमाग थोड़ा शांत करके पंक्तियों को एक-एक कर ध्यान से स्कैन करेंगे, तो शायद आप इस पहेली को सुलझाने में कामयाब हो जाएं.

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क्या आपको मिला छिपा हुआ नंबर 5? यहां जानिए सही जवाब

अगर आपने 5 सेकंड के अंदर 'S' के इस चक्रव्यूह से संख्या '5' को ढूंढ निकाला है, तो मान लीजिए कि आपकी नजरें बाज की तरह तेज हैं और आपका दिमाग सुपरफास्ट है. लेकिन अगर काफी देर कोशिश करने के बाद भी आपको '5' नहीं मिला है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ज्यादातर लोग इस इल्यूजन को हल करने में नाकाम रहे हैं. जवाब जानने के लिए तस्वीर की नीचे से चौथी पंक्ति (Bottom Row 4) पर अपनी नजरें ले जाइए, बाईं तरफ से शुरुआत में ही आपको 'S' के ठीक बगल में छिपा हुआ '5' आसानी से दिख जाएगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 08:57 AM (IST)
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