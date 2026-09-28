तस्वीर में छिपी संख्या 5 को पहचानिए, आंख वालों के लिए केवल 10 सेंकड का खेल
सामने आई इस तस्वीर में आपको काले रंग के अंग्रेजी अक्षर 'S' की एक बड़ी सी कतार और कई पंक्तियां नजर आ रही होंगी. दिखने में यह सिर्फ 'S' अक्षरों का एक ग्रिड लगता है.
सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ये तस्वीरें न केवल लोगों का मनोरंजन करती हैं, बल्कि आपके दिमाग की कसरत कराने और नजरों की तेजी को परखने का सबसे बेहतरीन जरिया भी बनती हैं. इंटरनेट पर एक ऐसी ही तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसने नेटिजन्स के पसीने छुड़ा दिए हैं. देखने में तो यह बेहद साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर छिपे एक अंक को ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं है.
अक्षरों के जाल में उलझ जाएंगी आंखें, 5 सेकंड की मिली है चुनौती
सामने आई इस तस्वीर में आपको काले रंग के अंग्रेजी अक्षर 'S' की एक बड़ी सी कतार और कई पंक्तियां नजर आ रही होंगी. दिखने में यह सिर्फ 'S' अक्षरों का एक ग्रिड लगता है, लेकिन चालाकी से इसी भीड़ के बीच में संख्या '5' को छिपा दिया गया है. 'S' और '5' का आकार लगभग एक जैसा होने के कारण आंखें धोखा खा जाती हैं. सोशल मीडिया पर लोगों को चुनौती दी गई है कि क्या वे महज 5 सेकंड के भीतर इस '5' को ढूंढ सकते हैं?
क्या आपमें है चील जैसी तेज नजर? खुद को परखिए
अगर आपको लगता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत मजबूत है और आपकी नजरों से कोई चीज नहीं बच सकती, तो घड़ी की सुइयों पर नजर टिकाइए और तस्वीर को ध्यान से देखना शुरू कीजिए. ध्यान रहे, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का समय है. पहली नज़र में आपको हर तरफ सिर्फ 'S' ही 'S' दिखाई देगा. लेकिन अगर आप दिमाग थोड़ा शांत करके पंक्तियों को एक-एक कर ध्यान से स्कैन करेंगे, तो शायद आप इस पहेली को सुलझाने में कामयाब हो जाएं.
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क्या आपको मिला छिपा हुआ नंबर 5? यहां जानिए सही जवाब
अगर आपने 5 सेकंड के अंदर 'S' के इस चक्रव्यूह से संख्या '5' को ढूंढ निकाला है, तो मान लीजिए कि आपकी नजरें बाज की तरह तेज हैं और आपका दिमाग सुपरफास्ट है. लेकिन अगर काफी देर कोशिश करने के बाद भी आपको '5' नहीं मिला है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ज्यादातर लोग इस इल्यूजन को हल करने में नाकाम रहे हैं. जवाब जानने के लिए तस्वीर की नीचे से चौथी पंक्ति (Bottom Row 4) पर अपनी नजरें ले जाइए, बाईं तरफ से शुरुआत में ही आपको 'S' के ठीक बगल में छिपा हुआ '5' आसानी से दिख जाएगा.
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