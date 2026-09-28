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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकरणी सेना अध्यक्ष का विवादित बयान, ओवैसी-आजम खान को बताया 'गद्दार' और 'आतंकवादी'

करणी सेना अध्यक्ष का विवादित बयान, ओवैसी-आजम खान को बताया 'गद्दार' और 'आतंकवादी'

शेखर सिंह चौहान ने असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की. उन्होंने दोनों को देशद्रोही और आतंकवादी बताते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.

Written By : पंकज प्रजापति |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Sep 2026 09:50 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के शामली जिले में अखिल भारतीय करणी सेना के पांचवें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया. कैराना-पानीपत रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर सिंह चौहान का जन्मदिन भी कार्यकर्ताओं ने मनाया. कार्यक्रम के दौरान शेखर सिंह चौहान ने संगठन की विचारधारा और राजनीतिक मुद्दों को लेकर कई बयान दिए. 

शेखर चौहान ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान पर गंभीर आरोप लगाए और कुछ अन्य नेताओं को लेकर भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. वहीं उन्होंने कहा कि करणी सेना किसी एक राजनीतिक दल की बंधुआ मजदूर नहीं है और जो भी सनातन धर्म की बात करेगा, संगठन उसके साथ खड़ा होगा.

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शेखर चौहान के जन्मदिन पर निकला गाड़ियों का जुलूस

शामली के कैराना रोड स्थित होटल ऑर्किड में अखिल भारतीय करणी सेना का पांचवां स्थापना दिवस मनाया गया. कार्यक्रम के साथ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर सिंह चौहान का जन्मदिन भी कार्यकर्ताओं ने मनाया. इससे पहले कार्यकर्ताओं ने थानाभवन टोल टैक्स से शामली स्थित कार्यक्रम स्थल तक वाहनों के साथ जुलूस निकाला. 

होटल में आयोजित जनसभा में कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या दिखाई दी. इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर सिंह चौहान ने कहा कि स्थापना दिवस और उनका जन्मदिन एक साथ मनाने का फैसला कार्यकर्ताओं ने लिया था और उन्होंने कार्यकर्ताओं के इस निर्णय का सम्मान किया.

सनातन की बात करने वालों के साथ खड़ी है करणी सेना

उन्होंने कहा कि संगठन उन लोगों के साथ खड़ा है, जो सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि संगठन का किसी एक राजनीतिक दल से बंधन नहीं है. उनके मुताबिक, मायावती हों, अखिलेश यादव हों या भाजपा के योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, जो भी सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों की बात करेगा, संगठन उसके साथ खड़ा रहेगा.

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने यूजीसी से जुड़े कानून के विरोध का जिक्र करते हुए कहा कि करणी सेना ने भी इसका विरोध किया था और अब उसके परिणाम सामने हैं.

ओवैसी-आजम पर करणी सेना का विवादित बयान

इसके बाद शेखर सिंह चौहान ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की. उन्होंने दोनों को देशद्रोही और आतंकवादी बताते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.  उन्होंने रामजीलाल सुमन और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कुछ अन्य नेताओं को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की.

शेखर सिंह चौहान ने कहा कि अखिल भारतीय करणी सेना राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर काम करती रहेगी. उन्होंने बिना पंजीकरण संचालित होने वाले मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मदरसों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए.

कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने संगठन की एकजुटता का संदेश दिया. वहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज होने की संभावना है.

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Published at : 28 Sep 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Karni Sena AZam Khan Rajasthan News
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