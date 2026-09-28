CM विजय पर भड़के उदयनिधि स्टालिन, बोले- 'वह सिर्फ गाना गा रहे...'

तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में डीएमके युवा शाखा के सचिव उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के हालिया भाषण को लेकर उन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मदुरांतकम में विजय ने करीब 30 मिनट तक ऊंची आवाज में भाषण दिया और इस दौरान बार-बार डीएमके का जिक्र किया. उदयनिधि ने विधानसभा की कार्यप्रणाली को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि पहले विधायक सवाल पूछते थे तो मंत्री उनके जवाब देते थे, लेकिन अब मंत्री जवाब देने के बजाय सिर्फ गाने लगे हैं.

उदयनिधि ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को भी दी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष भी गाने लगें तो विधानसभा 'सुपर सिंगर' कार्यक्रम जैसी हो जाएगी.

एमके स्टालिन ने भी विजय के बयान पर उठाए सवाल

इससे पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने मदुरांतकम में चुनाव प्रचार के दौरान विजय की ओर से दिए गए बयानों पर सवाल उठाए थे. स्टालिन ने पूछा था कि विजय टीवीके को शुद्ध ताकत और डीएमके को बुराई की ताकत कैसे बता सकते हैं.

एक्स पर पोस्ट में स्टालिन ने कहा था कि विजय ने फिल्मों में अभिनय करना बंद करने की बात कही है, लेकिन लोगों के सामने उनका अभिनय जारी है. एमके स्टालिन ने विजय से पूछा था कि अगर टीवीके एक शुद्ध ताकत है और डीएमके बुराई की ताकत, तो उनके साथ मरगाथम कुमारवेल कैसे खड़ी थीं. स्टालिन ने आरोप लगाया कि कुमारवेल को एआईएडीएमके से अपने साथ लाकर टीवीके ने उम्मीदवार बनाया था.

उन्होंने यह भी सवाल किया था कि क्या एनडीए के विधायकों को लोगों की उंगलियों पर चुनावी स्याही का निशान मिटने से पहले ही अपने साथ लेना ही विजय के लिए शुद्ध ताकत का मतलब है.

स्टालिन ने विजय के उस दावे पर भी सवाल उठाया था कि डीएमके और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है. उन्होंने पूछा कि टीवीके के गठन के बाद से पार्टी ने कितनी बार बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई या उसके खिलाफ प्रदर्शन किए.

स्टालिन ने करूर त्रासदी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि उसके कार्यकर्ता की मौत हो. स्टालिन ने विजय पर राजनीतिक बहस का स्तर गिराने का आरोप लगाते हुए उनसे आत्ममंथन करने और यह विचार करने को कहा कि क्या वह मुख्यमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप बात कर रहे हैं.

बता दें कि मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को मतदान होना है. वहीं, मतगणना 9 अक्टूबर को होगी.

यह भी पढ़िएः कभी इंजन फेल तो कभी पोल से टक्कर, IndiGo के विमानों में बार-बार क्यों आ रही दिक्कत?