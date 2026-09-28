बिना खेले सेमीफाइनल में पाकिस्तान, क्रिकेट के इस नियम पर बवाल

2026 एशियन गेम्स में पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है. सोमवार को उसका क्वार्टरफाइनल मैच हॉन्ग कॉन्ग के साथ होना था, लेकिन यह मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया. मुकाबले में एक भी गेंद नहीं खेली गई, फिर आखिर किस नियम की वजह से पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया.

यह पहला मौका नहीं है जब 2026 एशियन गेम्स में मैच रद्द होने की वजह से किसी टीम को अगले राउंड में प्रवेश मिल गया हो. इससे पहले नेपाल बनाम जापान मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया था. उस ग्रुप मुकाबले का ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल पर गहरा असर पड़ा था, जबकि जापान को एलिमिनेट होना पड़ा. यहां जान लीजिए एशियन गेम्स में क्रिकेट के इस नियम पर बवाल क्यों मचा है.

पाकिस्तान सेमीफाइनल में, हॉन्ग कॉन्ग के साथ नाइंसाफी

दरअसल पाकिस्तान को ICC रैंकिंग में ऊंची पोजीशन के आधार पर सेमीफाइनल का टिकट मिला है. पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग का मैच बिना कोई गेंद खेले रद्द हो गया. हॉन्ग कॉन्ग के साथ नाइंसाफी रही, क्योंकि उसे सेमीफाइनल के दावेदारी पेश करने का चांस ही नहीं मिला. अगर क्रिकेट के मैदान पर प्रतिस्पर्धा करते हुए हॉन्ग कॉन्ग हारी होती, तो नियम स्वीकार्य होता.

इंटरनेट पर रैंकिंग के आधार पर क्वालीफिकेशन वाले नियम को लेकस बहस छिड़ गई है. वहीं पाक टीम का मजाक बनाया जा रहा है. बताते चलें कि भारतीय टीम को अपना क्वार्टरफाइनल मैच अफगानिस्तान के साथ खेलना है, जिसे जीतकर टीम इंडिया भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है.

कब होगा भारत बनाम पाकिस्तान मैच?

एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान का मैच फाइनल से पहले संभव नहीं है. एशियन गेम्स का ड्रॉ कुछ इसी तरह तैयार हुआ था कि भारत और पाकिस्तान की टक्कर फाइनल से पहले नहीं हो सकती. अगर भारत और पाकिस्तान एशियन गेम्स में अपना-अपना सेमीफाइनल मैच जीत लेते हैं तो 3 अक्टूबर को उनकी फाइनल में भिड़ंत हो सकती है.

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