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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगप्रेगनेंसी के 8वें महीने में महिला का धांसू डांस, इंटरनेट पर मचा बवाल

प्रेगनेंसी के 8वें महीने में महिला का धांसू डांस, इंटरनेट पर मचा बवाल

Viral Dance Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के अंदर ढोलक की थाप और संगीत के बीच रिश्तेदारों और महिलाओं की पूरी महफिल सजी हुई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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शादी-ब्याह के माहौल में अगर ढोल-नगाड़े बज रहे हों और देसी गानों की धुन गूंज रही हो, तो कोई भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पाता. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. इस वीडियो में एक महिला प्रेगनेंसी के 8वें महीने में होने के बावजूद जिस बेफिक्री, ग्रेस और जबरदस्त एनर्जी के साथ डांस कर रही है, उसने इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत लिया है. पीले रंग की साड़ी और सिर पर पल्लू गिराकर महिला के लटके-झटके देखकर शादी में मौजूद हर कोई बस ताली बजाता रह गया.

पीली साड़ी में बिखेरा जलवा, हर स्टेप पर बजती रही तालियां

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के अंदर ढोलक की थाप और संगीत के बीच रिश्तेदारों और महिलाओं की पूरी महफिल सजी हुई है. पीले रंग की खूबसूरत साड़ी में सजी यह गर्भवती महिला पूरी मस्ती में नाचती नजर आ रही है. चेहरे पर खिली मुस्कान और शानदार एक्सप्रेशंस के साथ जब महिला ने ठुमके लगाने शुरू किए, तो आसपास बैठी महिलाएं भी दंग रह गईं. 8वें महीने का बेबी बंप होने के बावजूद जिस सहजता से महिला डांस स्टेप्स मैच कर रही है, वह वाकई काबिले तारीफ है.

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शादी के माहौल में जमाया रंग, लोग टकटकी लगाए देखते रहे

आमतौर पर प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में महिलाओं को चलने-फिरने में भी सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन इस महिला के चेहरे पर न तो कोई थकान दिख रही है और न ही किसी तरह की घबराहट. वीडियो में साफ दिख रहा है कि फर्श पर बैठी अन्य महिलाएं और बच्चे टकटकी लगाए सिर्फ उसी का डांस देख रहे हैं. महिला के हाथों में रची मेहंदी, चूड़ियां और मांग टीका उसके देसी लुक में चार चांद लगा रहे हैं. उसका यह बेफिक्र अंदाज शादी की महफिल में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हुआ, लोगों ने लाइक्स और कमेंट्स की झड़ी लगा दी. नेटिजन्स महिला की एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "भाभी जी की एनर्जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, मजा आ गया देखकर!" वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "इतने खास दिनों में भी खुश रहना और लाइफ को एन्जॉय करना कोई इनसे सीखे." हालांकि, कुछ यूजर्स ने महिला को ध्यान रखने और ज्यादा भारी स्टेप्स न करने की प्यार भरी सलाह भी दी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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