प्रेगनेंसी के 8वें महीने में महिला का धांसू डांस, इंटरनेट पर मचा बवाल

शादी-ब्याह के माहौल में अगर ढोल-नगाड़े बज रहे हों और देसी गानों की धुन गूंज रही हो, तो कोई भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पाता. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. इस वीडियो में एक महिला प्रेगनेंसी के 8वें महीने में होने के बावजूद जिस बेफिक्री, ग्रेस और जबरदस्त एनर्जी के साथ डांस कर रही है, उसने इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत लिया है. पीले रंग की साड़ी और सिर पर पल्लू गिराकर महिला के लटके-झटके देखकर शादी में मौजूद हर कोई बस ताली बजाता रह गया.

पीली साड़ी में बिखेरा जलवा, हर स्टेप पर बजती रही तालियां

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के अंदर ढोलक की थाप और संगीत के बीच रिश्तेदारों और महिलाओं की पूरी महफिल सजी हुई है. पीले रंग की खूबसूरत साड़ी में सजी यह गर्भवती महिला पूरी मस्ती में नाचती नजर आ रही है. चेहरे पर खिली मुस्कान और शानदार एक्सप्रेशंस के साथ जब महिला ने ठुमके लगाने शुरू किए, तो आसपास बैठी महिलाएं भी दंग रह गईं. 8वें महीने का बेबी बंप होने के बावजूद जिस सहजता से महिला डांस स्टेप्स मैच कर रही है, वह वाकई काबिले तारीफ है.

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शादी के माहौल में जमाया रंग, लोग टकटकी लगाए देखते रहे

आमतौर पर प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में महिलाओं को चलने-फिरने में भी सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन इस महिला के चेहरे पर न तो कोई थकान दिख रही है और न ही किसी तरह की घबराहट. वीडियो में साफ दिख रहा है कि फर्श पर बैठी अन्य महिलाएं और बच्चे टकटकी लगाए सिर्फ उसी का डांस देख रहे हैं. महिला के हाथों में रची मेहंदी, चूड़ियां और मांग टीका उसके देसी लुक में चार चांद लगा रहे हैं. उसका यह बेफिक्र अंदाज शादी की महफिल में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हुआ, लोगों ने लाइक्स और कमेंट्स की झड़ी लगा दी. नेटिजन्स महिला की एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "भाभी जी की एनर्जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, मजा आ गया देखकर!" वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "इतने खास दिनों में भी खुश रहना और लाइफ को एन्जॉय करना कोई इनसे सीखे." हालांकि, कुछ यूजर्स ने महिला को ध्यान रखने और ज्यादा भारी स्टेप्स न करने की प्यार भरी सलाह भी दी.

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