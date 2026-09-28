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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेंगलुरु में हद हो गई! सड़कों के बाद अब सोसाइटी के अंदर लगा जाम

बेंगलुरु में हद हो गई! सड़कों के बाद अब सोसाइटी के अंदर लगा जाम

दोपहर करीब 2 बजे शनिवार को सड़कों पर तो गाड़ियां फंसी ही थीं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि बगल की हाई-राइज सोसाइटी के अंदर परिसर में भी गाड़ियों का भयानक जाम लगा हुआ था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Sep 2026 07:07 AM (IST)
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बेंगलुरु का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में लंबी गाड़ियों की कतारें, घंटों रेंगता ट्रैफिक और आईटी प्रोफेशनल्स का दर्द सामने आता है. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी को अपने ही घर और सोसाइटी के गेट से बाहर निकलने के लिए आधा घंटा ट्रैफिक जाम में खड़ा रहना पड़े? जी हां, सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सड़कों के जाम की परिभाषा ही बदल दी है.

एक महिला ने अपने कमरे से एक बहुमंजिला सोसाइटी का ऐसा नजारा कैद किया है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि बेंगलुरु में ट्रैफिक अब सड़कों से निकलकर लोगों की सोसायटियों के अंदर तक घुस चुका है.

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शनिवार की दोपहर सोसाइटी में लगी गाड़ियों की लंबी कतार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @her_wandering_footprints नाम के हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वीकेंड पर भी सड़कों का हाल बेहाल है. वीडियो बना रही महिला अपने कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा दिखाती है. दोपहर के करीब 2 बजे शनिवार को सड़कों पर तो गाड़ियां फंसी ही थीं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि बगल की हाई-राइज सोसाइटी के अंदर परिसर में भी गाड़ियों का भयानक जाम लगा हुआ था. छोटी-बड़ी गाड़ियां सोसाइटी के अंदर रेंग-रेंगकर आगे बढ़ रही थीं.

 
 
 
 
 
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गेट से बाहर निकलने में लगे 30 मिनट, महिला ने बताई कड़वी सच्चाई

वीडियो में महिला बताती है कि शनिवार दोपहर 2 बजे जब लोग छुट्टी का मजा ले रहे होते हैं, तब इस सोसाइटी के लोग अपने ही घर से बाहर निकलने के लिए घंटों मशक्कत कर रहे हैं. महिला के मुताबिक, सोसाइटी के मेंटेनेंस और मेन रोड पर मिलने वाले ट्रैफिक के कारण अंदर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. लोगों को सिर्फ सोसाइटी के एग्जिट गेट से सड़क पर आने में पूरे 30 मिनट यानी आधा घंटा लग गया. महिला ने इसे ऐसी बड़ी सोसायटियों का सबसे बड़ा 'नेगेटिव पॉइंट' करार दिया.

इंटरनेट पर छूटे लोगों के पसीने, मीम्स और कमेंट्स की आई बाढ़

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ, लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. हर कोई बेंगलुरु के इस नए नवेले ट्रैफिक जाम को देखकर हैरान है. एक यूजर ने लिखा, "बेंगलुरु का ट्रैफिक अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, सड़कों को तो छोड़ो अब सोसायटियां भी सुरक्षित नहीं हैं." वहीं दूसरे यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, "घर से बाहर निकलने में 30 मिनट? इससे अच्छा बंदा घर पर ही सो जाए." एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब बेंगलुरु में घर खरीदने से पहले सोसाइटी के अंदर का ट्रैफिक सर्वे कराना पड़ेगा.

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सड़कों से निकलकर सोसायटियों तक पहुंचा बेंगलुरु का जाम

बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तक लोग दफ्तर जाने वाली मुख्य सड़कों और चौराहों पर ही जाम से जूझते थे. सोसाइटी के अंदर के इस वीडियो ने साफ कर दिया है कि बुनियादी ढांचे और सड़कों की कमी का असर अब लोगों की निजी जिंदगी और आवासीय परिसरों पर भी पड़ने लगा है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है और लोग बेंगलुरु के ट्रैफिक मैनेजमेंट पर लगातार सवाल उठा रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 07:07 AM (IST)
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