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वर्जिन के साथ आज्ञाकारी भी हो...लड़के ने शादी के लिए रखी ऐसी डिमांड, झट से हो गया वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी के लिए होने वाली बीवी की और उसमें जो आदतें होनी चाहिए उनकी डिमांड रखी गई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Aug 2026 03:47 PM (IST)
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शादी का ख्वाब हर किसी का होता है. हर लड़का ये सोचता है कि उसकी आने वाली दुल्हन खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी है और इज्जत करने वाली हो. लेकिन कुछ लोग दुल्हन को लेकर ऐसी ऐसी डिमांड लोगों के सामने रख देते हैं जिन्हें जानकर लोगों का माथा ठनक जाता है. हाल ही में ऐसा ही एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के की शादी को लेकर विश लिस्ट दिखाई गई है और इसे देखकर आप भी अपना सिर दीवार पर दे मारेंगे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई शादी की विश लिस्ट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी के लिए होने वाली बीवी की और उसमें जो आदतें होनी चाहिए उनकी डिमांड रखी गई है.  लिस्ट में सबसे पहली डिमांड जो है वो ऐसी है जिसे हर कोई चाहता है लेकिन मांगने पर विवाद भी छिड़ सकता है. ये मांग है वर्जिन लड़की की. यानी ऐसी लड़की जिसने शादी से पहले किसी के साथ संबंध ना बनाए हों. दूसरी जो मांग रखी गई है वो है बगैर मेकअप के सुंदर दिखना. जी हां, लड़के ने अपनी विश लिस्ट में इस इच्छा को दूसरा स्थान दिया है, जिसमें कहा गया है कि लड़की में नेचुरल ब्यूटी हो और वो बगैर मेकअप के ही खूबसूरत दिखे. 

लड़के की डिमांड जानकर माथा पकड़ लेंगे आप

तीसरी जो डिमांड है वो हाइट को लेकर है, यानी लड़की की लंबाई परफेक्ट 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए. इसके अलावा वो हर तरह का खाना बनाना जानती हो और उसमें नारीवादी सोच ना हो. इस लिस्ट में और भी कई सारी मांगे हैं जिसमें कहा गया है कि लड़की आज्ञाकारी हो और कहीं भी जाने से पहले मेरी इजाजत लेना जरूरी समझे. विश लिस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, भाई तू कुंवारा ही रहेगा

पोस्ट को @Only_OneRR नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने पोस्ट को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई कभी अपना भी चेहरा दिखा दे, हम भी तो देखें तू है कौन. एक और यूजर ने लिखा...भाई ऐसी तो ऑर्डर पर बनवानी पड़ेगी, डिलीवर अगले जन्म में होगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई लगता है तू कुंवारा ही रहेगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 03:47 PM (IST)
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