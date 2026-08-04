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हिंदी न्यूज़बिजनेसOld Coin: पुराने सिक्के बेचकर कमाएं 10 लाख, PM मोदी ने वीडियो में कहा? सरकार ने क्या बताया

Old Coin: पुराने सिक्के बेचकर कमाएं 10 लाख, PM मोदी ने वीडियो में कहा? सरकार ने क्या बताया

Old Coin: सोशल मीडिया पर कई खबरें, सकारी योजनाओं के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन उनमें से किस पर भरोसा करना है या नहीं ये हमारे ऊपर है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 04 Aug 2026 04:12 PM (IST)
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Old Coin Exibition: सोशल मीडिया पर आए दिन कई खरें वायरल होती हैं. इन खबरों में कई योजनाएं भी होती हैं, जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं. हालांकि हर एक योजना या खबर सही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है. जैसे इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में एक सरकारी योजना के जरिए लाखों रुपये कमाए जाने का दावा किया जा रहा है.

क्या है वायरल वीडियो में?
इस वायरल हो रहे वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं. जो बता रहे हैं कि पुराने सिक्कों की एक एग्जिबिशन सरकार के द्वराा लगाई जा रही है. जिसमें कोई भी अपने पुराने सिक्के लेकर जा सकता है, वहां उन सिक्कों को सीधे सरकार को ही बेचा जा सकता है. सरकार इन सिक्कों के एवज में 5 या 10 लाख रुपये देगी. लेकिन इस खबर के पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है.

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क्या है पूरी सच्चाई?
इस खबर के पीछे की सच्चाई अब खुद सरकार की अधिकृत एजेंसी पीआईबी ने बताई है. पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस वीडियो को शेयर किया हाँ और इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'फेक वीडियो अलर्ट! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डिजिटल रूप से बदला हुआ (मैनिपुलेटेड) वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है.

आगे खबर की सच्चाई को उजागर करते हुए उन्होंने लिखा, 'पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये वीडियो फेक है. प्रधानमंत्री ने पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी के लिए सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी खरीदार का समर्थन नहीं किया है. ऑनलाइन वायरल हो रहे ऐसे मैनिपुलेटेड कंटेंट पर भरोसा न करें, जिसका मकसद नागरिकों को गुमराह करना है. गलत जानकारी को रोकने में मदद के लिए, भारत सरकार से जुड़े संदिग्ध कंटेंट की रिपोर्ट PIBFactCheck पर करें.'

झांसे में आ जाती है जनता
बता दें कि ऐसे वीडियोज या किसी ऑनलाइन घूम रही योजना के झांसे में कई बार लोग फंस जाते हैं. जैसे इस वीडियो में दिखाए जा रहे सिक्कों के मुताबिक 5 और 10 रुपये के ऐसे सिक्के जिनमें पीछे की तरफ माता वैष्णो देवी की तस्वीर बनी है. इस वीडियो को देख कई लोग इन सिक्कों को इकट्ठा करने में भी जुट गए थे. हालांकि अब पीआईके जरिए इस वीडियो की सच्चाई सामने आ गई है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 04 Aug 2026 04:12 PM (IST)
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