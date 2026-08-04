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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदबे पांव आया दरिंदा और रिजॉर्ट में बंधे कुत्ते की दबोच ली गर्दन- वीडियो देख सूख जाएगा गला

दबे पांव आया दरिंदा और रिजॉर्ट में बंधे कुत्ते की दबोच ली गर्दन- वीडियो देख सूख जाएगा गला

Viral Video Leopard Attack: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो जंगली जानवरों की बेरहमी की दास्तां बयां करता दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Aug 2026 03:07 PM (IST)
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तेंदुआ, जंगल का एक ऐसा शिकारी जो भले ही शेर से कम ताकतवर हो, लेकिन इसकी फुर्ती और निडरता के सामने जंगल का राजा भी पानी भरता दिखाई देता है. भीड़ हो, पानी में बैठा मगरमच्छ हो या फिर सामने लकड़बग्घों का झुंड हो, तेंदुए को अगर शिकार करना है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती. ऐसे में इंसानी बस्तियों में भी इस जानवर की आवाजाही बढ़ गई है. हाल ही में सामने आए वीडियो ने लोगों के दिलों को दहला दिया है, जहां एक तेंदुए ने बेपरवाह तरीके से कुत्ते को उसी के घर में घुसकर निशाना बनाया.

तेंदुए ने रिजॉर्ट में घुसकर किया कुत्ते का शिकार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो जंगली जानवरों की बेरहमी की दास्तां बयां करता दिखाई दे रहा है. वीडियो में एक तेंदुआ एक रिजॉर्ट में बेखौफ होकर घुसा और वहां घूम रहे एक पालतू कुत्ते को उसने अपना निशाना बना लिया. तेंदुआ दीवार फांदकर आया और रिजॉर्ट के आंगन में घुस गया, वहां खड़ा कुत्ता ये सब देखकर भौंकने लगा लेकिन उसका भौंकना ज्यादा देर काम आया नहीं और इस जंगली दरिंदे ने अपना काम बड़ी आसानी से कर दिया.

तेंदुए ने दबोची गर्दन, मदद को चीखता रहा कुत्ता

वीडियो में दिख रहा है कि तेंदुआ कुत्ते पर हमला करता है और उसकी गर्दन दबोच लेता है. जब तीन से चार इंच नुकीले दांत कुत्ते की गर्दन में घुसते हैं तो न तो वो भौंक पाता है और न ही चिल्ला पाता है. हालांकि कुत्ते पर शिकार करते ही वीडियो समाप्त हो गया. हालांकि वीडियो देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए हैं और यूजर्स डर के मारे कांप रहे हैं. घटना रुद्रप्रयाग जिले के फाटा बाजार स्थित एक रिसॉर्ट में सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है.

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यूजर्स बोले, जंगल काटोगे तो जंगली जानवर आएंगे ही

वीडियो को @askbhupi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जंगल कटेगा तो जंगली जानवर तो बस्तियों में घुसेंगे ही. एक और यूजर ने लिखा...कुत्ते तेंदुए का पसंदीदा खाना है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....मेरी तो रूह कांप गई, बेचारा कुत्ता मदद मांग रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 03:07 PM (IST)
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