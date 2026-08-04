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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमेरा फेसपैक 20 मिनट में सूखता है...Gen-G एंप्लॉय ने ऑनलाइन मीटिंग में बॉस के लिए मजे

मेरा फेसपैक 20 मिनट में सूखता है...Gen-G एंप्लॉय ने ऑनलाइन मीटिंग में बॉस के लिए मजे

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही है. कंपनी के और भी लोग इस मीटिंग का हिस्सा है तभी बॉस की आवाज आती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Aug 2026 02:00 PM (IST)
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Gen-G की जब बात आती है तो दुनिया ऐसी लगती है मानों टाइम मशीन ने अचानक वक्त और हालात दोनों बदल दिए हों. आंदोलन हो या नौकरी, Gen-G हर काम को अपनी तरह से करते हैं. फिर चाहे सामने बॉस ही क्यों न हो. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक जेन-जी फीमेल एंप्लॉय बॉस के साथ हो रही ऑनलाइन मीटिंग का हिस्सा थी, लेकिन जब उससे कैमरा ऑन करने को कहा गया तो उस कर्मचारी का जवाब सुन पूरा इंटरनेट हंस पड़ा.

बॉस ने कैमरा ऑन करने को कहा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही है. कंपनी के और भी लोग इस मीटिंग का हिस्सा है तभी बॉस की आवाज आती है मीटिंग में अपनी बात रख रही कर्मचारी से बॉस अपना कैमरा ऑन करने को कहता है. इसके बाद जब कर्मचारी बात नहीं सुनती तो बॉस फिर से कहता है कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. लेकिन जैसे ही ये Gen-G कर्मचारी अपना कैमरा ऑन करती है वैसे ही एक दम वक्त हालात और जज्बात सब पलट जाते हैं.

 
 
 
 
 
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कैमरा ऑन होते ही हैरान रह गए लोग

कैमरा ऑन होते ही दिखता है कि Gen-G महिला कर्मचारी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है. ये सब देखकर बॉस थोड़ा हैरान रह जाता है और कर्मचारी से कहता है कि ये सब आप लंच टाइम पर किया कीजिए. जिसके बाद महिला कर्मचारी कहती है कि आप लंच 15 मिनट का देते हो और मेरा फेस पैक सूखने में ही 20 मिनट लग जाते हैं, जिसके बाद सभी कर्मचारी हंसने लगते हैं और महिला कर्मचारी पूछती है कि क्या मैं अब अपना कैमरा बंद कर लूं?

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यूजर्स बोले, दीदी की बात तो एक दम सही है

वीडियो को  team_bridgers नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...और रख लो Gen-G को नौकरी पे. एक और यूजर ने लिखा...बात तो दीदी ने ठीक बोली है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दीदी रॉक्ड और बॉस शॉक्ड.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 02:00 PM (IST)
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