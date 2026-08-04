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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअपनों के लिए कोबरा से भिड़ गया टॉमी, लड़ते हुए गंवा दी जान- वीडियो वायरल

अपनों के लिए कोबरा से भिड़ गया टॉमी, लड़ते हुए गंवा दी जान- वीडियो वायरल

Viral Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता अपने घर के बाहर आए एक कोबरा सांप का सामना करता दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Aug 2026 05:11 PM (IST)
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कुत्ते को दुनिया के सबसे वफादार जानवरों में गिना जाता है. लोग कुत्ते को अपने घर की सुरक्षा के लिए पालते हैं. लेकिन जब कुत्ता वफादारी दिखाने पर आता है तो अपनी जान पर भी खेल जाता है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता अपने परिवार से कोबरा जैसे जहरीले सांप से लड़ता दिखाई दे रहा है. इतना ही नहीं, कोबरा से लड़ते हुए टॉमी नाम के ये कुत्ता शहीद तक हो गया. अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर अपना दुख इंटरनेट पर जता रहे हैं.

घर में घुसा सांप तो कुत्ते ने निभाया वफादारी का फर्ज

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता अपने घर के बाहर आए एक कोबरा सांप का सामना करता दिखाई दे रहा है. घटना रविवार तड़के की बताई जा रही है जहां घर के पास सांप निकल आने से कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, जिसके बाद घर वालों को किसी खतरे का अहसास हुआ और जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वहां फन फैलाए कोबरा सांप बैठा हुआ था.  वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुत्ता कैसे सांप के साथ लोहा ले रहा है और उसे अपने मुंह से पकड़कर मारने की कोशिश कर रहा है. 

सांप से लड़ते हुए शहीद हो गया टॉमी

बताया जा रहा है कि कुत्ते और सांप की ये लड़ाई तब तक चली जब तक कुत्ते ने सांप को मार नहीं दिया. हालांकि इस दौरान सांप ने कुत्ते को कई बार काटा जिससे सांप का जहर कुत्ते में चला गया और लड़ाई के लगभग एक घंटे बाद कुत्ते की भी मौत हो गई. कुत्ते की मौत से जहां परिवार सदमे में है तो वहीं इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा परिवार को लेकर भी है.

कितना खतरनाक होता है कोबरा?

आपको बता दें कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा काफी ज्यादा जहरीला होता है. इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है जो हाई प्रोटीन होता है. एक बार अगर ये किसी इंसान या जानवर के शरीर में चला जाए तो वक्त पर इलाज ना मिलने पर उसकी मौत पक्की है. कहा जाता है कि कोबरा सांप के जहर की एक से दो बूंद एक हट्टे गट्टे हाथी को मार गिराने के लिए काफी है.

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परिवार के ऊपर यूजर्स का फूटा गुस्सा

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कोबरा काफी ज्यादा जहरीला होता है, वीडियो बनाने वाले को काफी सारी लानतें. एक और यूजर ने लिखा...परिवार ही कुत्ते का दुश्मन निकला, वो लड़ता रहा और परिवार वीडियो बनाता रहा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कुत्ते ने तो अपना फर्ज निभा लिया लेकिन परिवार ने दिखा दिया कि इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 05:11 PM (IST)
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