Video: रियल टॉम एंड जेरी! बिल्ली को पकड़ने कैंटीन में घुसा तेंदुआ, डरकर भागे लोग, देखें वीडियो

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के नीलगिरी और कोटागिरी के बीच एक होटल में हुई एक चौंका देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें होटल के अंदर एक बिल्ली अचानक घुस जाती है और उस बिल्ली के पीछे एक खतरनाक तेंदुआ आ जाता है, जिसे देखकर होटल स्टाफ डर जाता है और वहां से भाग जाता है. यह भयावह घटना होटल में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

देखिए खतरनाक वायरल वीडियो

वीडियो के शुरुआत में देखा गया कि एक होटल के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो होटल का स्टाफ या मालिक है. होटल के अंदर उस समय और कोई मौजूद नहीं होता है. व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर फोन चला रहा होता है, तभी अचानक एक काले रंग की बिल्ली आती है और उसके तुरंत बाद एक खतरनाक और विशाल तेंदुआ होटल के अंदर प्रवेश करता है, जिसे देखकर होटल में मौजूद व्यक्ति बुरी तरह डर जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है और बिल्ली भी तेंदुए से बचने के लिए भागती हुई नजर आती है, लेकिन तेंदुआ इतनी तेजी से उनके पीछा करने लगता है.

— Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 6, 2025

तेंदुआ दोनों के पीछे भागता हुआ नजर आया

आगे वीडियो में देखा गया कि व्यक्ति भागकर बाहर चला जाता है और उसके पीछे बिल्ली भी अपनी जान बचाने के लिए भागती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ उन दोनों के पीछे भागता हुआ नजर आया.

फिलहाल अभी यह साफ नहीं हुआ है कि बिल्ली और व्यक्ति तेदुंए से भागने में कामयाब हुए या नहीं. वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और लोग इस घटना को डरावना बता रहे हैं.