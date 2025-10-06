Video: बरसाए थप्पड़, मारे लात घूंसे, नशे में धूत युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को पीटा, वीडियो वायरल
Viral Video: कर्नाटक के गुलबर्गा से एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग अचानक पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी पर हमला कर देते हैं और उसे खूब पीटते हैं. देखें वीडियो.
Karnataka News: कर्नाटक के गुलबर्गा के विशवराध्या मंदिर के पास एक पेट्रोल पंप पर हुई एक भयावह घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है. इस घटना में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को कई लोगों ने बेरहमी से पीटा. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. इस घटना का वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें हमलावर कर्मचारी को मारते हुए नजर आ रहे हैं.
कर्मचारी को लात-घूंसे मारे गए
यह घटना गुलबर्गा के विशवराध्या मंदिर के पास हुई, जहां एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सभी लोग मिलकर कैसे कर्मचारी को पीट रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि सभी लोग नशे में थे.
Shocking Attack in Gulbarga: Drunk Assailants Target Petrol Bunk Worker— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) October 5, 2025
In a shocking incident near Vishwaradhya Temple in Gulbarga, a petrol pump worker was brutally assaulted by a group of men, who fled the scene after the attack. Disturbing video footage of the incident shows… pic.twitter.com/9WrfILNt67
वीडियो में साफ देखा गया है कि कितनी बुरी तरह से कर्मचारी को लात-घूंसे मारे गए है. पेट्रोल पंप पर मौजूद एक अन्य कर्मचारी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रुकने का नाम नहीं लेता. सभी लगातार कर्मचारी पर हमला करते रहते हैं. वीडियो में देखा गया कि एक युवक कर्मचारी को फोन पर कुछ दिखाता और फिर उसे थप्पड़ मारने लगता है.
पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ जमा हुई
वीडियो में आगे देखा गया कि पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ भी जमा होने लगती है, लेकिन कोई भी उन्हें कर्मचारी को पीटने से रोक नहीं रहा था. सभी खड़े होकर दृश्य देख रहे थे. सभी लोग हमले के बाद मौके से फरार हो जाते हैं.
घटना के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद लोगों की तरह-तरह कि प्रतिक्रियाएं सामने आई है. कई लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. हालांकि, घटना के पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है.
