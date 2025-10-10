Video: ऐसा भटका ध्यान, तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो और स्कूटी वाले को रौंदा, हादसे का वीडियो वायरल

Kerala News: केरला के थिरुवनंतपुरम से एक चौंकाने वाली सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां एक पिकअप गाड़ी के ड्राइवर के ध्यान भटकने के कारण एक ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो के आगे एक स्कूटी सवार व्यक्ति खड़ा होता है, जो हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया. दावा किया जा रहा है कि पिकअप ड्राइवर मोबाइल फोन पर व्यस्त था, जिसके चलते ये गंभीर हादसा हो गया.

देखिए हादसे का खतरनाक वायरल वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क नजर आ रही है, जिस पर लगातार गाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ है, तभी पिकअप गाड़ी सामने से आ रही है और सड़क के किनारे खड़े ऑटो को टक्कर मार देती है. पिकअप ड्राइवर उस समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके चलते उसने ऑटो को टक्कर मार दी.

Distracted Pickup Driver rammed Auto. Scooter rider without helmet, looks like head injury.



वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑटो के सामने एक स्कूटी सवार व्यक्ति खड़ा होता है. ऑटो को जैसे ही टक्कर लगी वो स्कूटी से टकरा गया और हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया.

हादसे में ऑटो सड़क पर बुरी तरह से पलटा

स्कूटी सवार व्यक्ति टक्कर की वजह से सड़क पर गिर जाता है और उसकी मदद करने के लिए आसपास के लोग दौड़कर आते हैं.वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी सवार व्यक्ति ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है, जिसके कारण उसके सिर पर गंभीर चोटें आई होंगी.

टक्कर के कारण ऑटो सड़क पर बुरी तरह से पलट जाता है और स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो जाती है. अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे की सूचना पुलिस को दी या नहीं. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने पिकअप ड्राइवर की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए है.