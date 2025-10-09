Video: इतनी ऊपर पहुंचा कैसे? हाई-टेंशन तार पर लटका शख्स नीचे गिरा, आपको हिला देगा वायरल वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति हाई-टेंशन तार पर लटका हुआ नजर आ रहा है और कुछ देर बाद उसका हाथ छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति हाई-टेंशन तार पर लटका हुआ नजर आ रहा है. काफी सारे लोग नीचे खड़े होकर इस खतरनाक दृश्य को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. व्यक्ति काफी देर तक तार को पकड़कर लटका हुआ दिखाई दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसका हाथ छूट गया और वह नीचे गिर गया. यह हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.
व्यक्ति कितनी ऊंचाई पर लटका हुआ नजर आया
हालांकि, ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति, जो लाल रंग के कपड़ों में हाई -टेंशन तार पर लटका हुआ नजर आ रहा है. वो तार के बीचों-बीच लटका हुआ है और किसी भी समय उसका हाथ छूट सकता है और वह नीचे गिर सकता है.
इस वीडियो में एक आदमी हाइ टेंशन तार पकड़ के लटका हुआ है,— Pramod Yadav (@PRAMODRAO278121) October 9, 2025
और कुछ देर बाद वह नीचे गिर जाता है,
सोचने वाली बात ये है,
कि ये आदमी इतनी ऊंचाई पर पहुंच कैसे गया। pic.twitter.com/EWzazAw26E
वीडियो को देखकर साफ हो रहा है कि व्यक्ति कितनी ऊंचाई पर लटका हुआ है और वहां से गिरने के बाद उसका गंभीर चोटें भी आ सकती है और यहां तक की उसकी जान भी जा सकती है. वीडियो में देख सकते हैं कि नीचे खड़े काफी सारे लोग इस भयावह दृश्य को देख रहे होते हैं और वहीं कुछ इसे मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं.
लोगों ने कहा व्यक्ति हाई-टेंशन तार तक पहुंचा कैसे?
आगे वीडियो में देखा गया कि काफी देर तक तार पर लटकने के बाद व्यक्ति का हाथ अचानक छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में व्यक्ति की जान बची या नहीं.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार व्यक्ति हाई-टेंशन तार तक पहुंचा कैसे? क्योंकि उसकी ऊंचाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है और इसपर चढ़ना काफी ज्यादा खतरनाक भी था. लोग वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ भर-भरकर कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं.
