Video: थार पर चढ़ रील बनाई, घोड़े की तरह कुदाई, वीडियो वायरल होने के बाद कटा 22000 का चालान

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से स्टंटबाजी का मामला सामने आया है, जिसमें कई युवक शादी समारोह के दौरान थार कार में सवार होकर स्टंट करते नजर आए. ये स्टंट न सिर्फ उनके लिए खतरनाक था, बल्कि अन्य मौजूद लोगों के लिए भी था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने पर पुलिस के हाथ लग गया, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए भारी चालान काटा.

देखिए स्टंटबाजी का वायरल वीडियो

यह घटना हापुड़ के एक गांव की है, जहां शादी समारोह के दौरान कई युवक चलती थार कार की छत पर सवार हुए है. वे थार के साथ स्टंटबाजी कर रहे थे. वीडियो में देखा गया कि कैसे युवक तेज रफ्तार कार की छत पर बैठकर रील भी बना रहे थे.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिर्फ एक थार कार से स्टंट नहीं किया जा रहा है, बल्कि काफी सारी कारों के साथ बहुत सारे युवक मिलकर स्टंट कर रहे हैं. वो अपने आपको किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं समझ रहे हैं. कार की स्पीड इतनी तेज नजर आ रही है, जिससे किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है.

पुलिस ने 22,500 का काटा चालान

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद, यह जमकर वायरल होने लगा. लोगों ने स्टंट के वीडियो को देखकर नाराजगी जताई. साथ ही साथ पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के पास चला गया, जिसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई की और कार के मालिक का 22,500 का चालान भी काटा, ताकि भविष्य में युवक ऐसा दोबारा न करे.