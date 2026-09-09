IIT Bombay की HOD ने अपने डांस से उड़ाया गर्दा, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
आमतौर पर IIT जैसे संस्थानों का नाम सुनते ही पढ़ाई, रिसर्च और कठिन परीक्षाओं का ख्याल आता है, लेकिन इस वीडियो में कैंपस का एक बिल्कुल अलग और खुशनुमा रंग देखने को मिल रहा है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है, जिसमें IIT Bombay की एक महिला प्रोफेसर स्टेज पर शानदार अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में प्रोफेसर ‘नैनों वाले ने’ गाने पर ऐसे एक्सप्रेशन और डांस मूव्स करती दिखाई देती हैं कि वहां मौजूद लोग भी उनकी परफॉर्मेंस के कायल हो जाते हैं. आमतौर पर IIT जैसे संस्थानों का नाम सुनते ही पढ़ाई, रिसर्च और कठिन परीक्षाओं का ख्याल आता है, लेकिन इस वीडियो में कैंपस का एक बिल्कुल अलग और खुशनुमा रंग देखने को मिल रहा है.
स्टेज पर आते ही बदल गया पूरा माहौल
वीडियो में प्रोफेसर स्टेज पर पहुंचकर गाने के साथ डांस शुरू करती हैं. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और डांस की लय देखते ही बनती है. खास बात यह है कि वह बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ परफॉर्म करती दिखाई देती हैं. जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा दिलचस्प होती जाती है.
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IIT का माहौल और प्रोफेसर का अंदाज बना चर्चा का विषय
इस वीडियो को पसंद करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि लोगों को IIT Bombay का ऐसा अंदाज कम ही देखने को मिलता है. पढ़ाई और रिसर्च के लिए मशहूर संस्थान में प्रोफेसर का इस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. IIT Bombay में अलग-अलग सांस्कृतिक गतिविधियां और कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं.
लोग बोले- मैडम ने तो स्टेज पर आग लगा दी
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग प्रोफेसर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स उनकी एनर्जी और आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पढ़ाई-लिखाई के साथ अपनी कला और शौक को भी खुलकर जीना चाहिए. लोगों को खास तौर पर यह बात पसंद आ रही है कि प्रोफेसर ने उम्र या पद की परवाह किए बिना पूरे उत्साह के साथ मंच पर डांस किया.
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वीडियो देखकर यूजर्स कर रहे तारीफ
सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि प्रोफेसर की परफॉर्मेंस देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. कई लोगों ने इसे IIT Bombay का ‘कूल’ अंदाज बताया, तो कुछ ने कहा कि ऐसी परफॉर्मेंस कैंपस के माहौल को और खुशनुमा बनाती हैं. कुल मिलाकर, पढ़ाई और किताबों से अलग IIT Bombay की यह झलक अब सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रही है.
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