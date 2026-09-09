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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIIT Bombay की HOD ने अपने डांस से उड़ाया गर्दा, लाखों लोगों ने देखा वीडियो

IIT Bombay की HOD ने अपने डांस से उड़ाया गर्दा, लाखों लोगों ने देखा वीडियो

आमतौर पर IIT जैसे संस्थानों का नाम सुनते ही पढ़ाई, रिसर्च और कठिन परीक्षाओं का ख्याल आता है, लेकिन इस वीडियो में कैंपस का एक बिल्कुल अलग और खुशनुमा रंग देखने को मिल रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Sep 2026 03:16 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है, जिसमें IIT Bombay की एक महिला प्रोफेसर स्टेज पर शानदार अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में प्रोफेसर ‘नैनों वाले ने’ गाने पर ऐसे एक्सप्रेशन और डांस मूव्स करती दिखाई देती हैं कि वहां मौजूद लोग भी उनकी परफॉर्मेंस के कायल हो जाते हैं. आमतौर पर IIT जैसे संस्थानों का नाम सुनते ही पढ़ाई, रिसर्च और कठिन परीक्षाओं का ख्याल आता है, लेकिन इस वीडियो में कैंपस का एक बिल्कुल अलग और खुशनुमा रंग देखने को मिल रहा है.

स्टेज पर आते ही बदल गया पूरा माहौल

वीडियो में प्रोफेसर स्टेज पर पहुंचकर गाने के साथ डांस शुरू करती हैं. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और डांस की लय देखते ही बनती है. खास बात यह है कि वह बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ परफॉर्म करती दिखाई देती हैं. जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा दिलचस्प होती जाती है.

 
 
 
 
 
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IIT का माहौल और प्रोफेसर का अंदाज बना चर्चा का विषय

इस वीडियो को पसंद करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि लोगों को IIT Bombay का ऐसा अंदाज कम ही देखने को मिलता है. पढ़ाई और रिसर्च के लिए मशहूर संस्थान में प्रोफेसर का इस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. IIT Bombay में अलग-अलग सांस्कृतिक गतिविधियां और कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं.

लोग बोले- मैडम ने तो स्टेज पर आग लगा दी

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग प्रोफेसर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स उनकी एनर्जी और आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पढ़ाई-लिखाई के साथ अपनी कला और शौक को भी खुलकर जीना चाहिए. लोगों को खास तौर पर यह बात पसंद आ रही है कि प्रोफेसर ने उम्र या पद की परवाह किए बिना पूरे उत्साह के साथ मंच पर डांस किया.

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वीडियो देखकर यूजर्स कर रहे तारीफ

सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि प्रोफेसर की परफॉर्मेंस देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. कई लोगों ने इसे IIT Bombay का ‘कूल’ अंदाज बताया, तो कुछ ने कहा कि ऐसी परफॉर्मेंस कैंपस के माहौल को और खुशनुमा बनाती हैं. कुल मिलाकर, पढ़ाई और किताबों से अलग IIT Bombay की यह झलक अब सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रही है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 03:16 PM (IST)
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