कौन-सा राज्य किसानों पर सबसे ज्यादा करता है खर्च? यहां जान लें
देश में किसानों के लिए कौन-सी सरकार सबसे ज्यादा तिजोरी खोलती है? कैश ट्रांसफर, फ्री बिजली और भारी सब्सिडी के मामले में किस राज्य ने सबको पीछे छोड़ दिया? आंकड़े देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 09 Sep 2026 01:25 PM (IST)
भारत एक कृषि प्रधान देश है. जिसकी आधे से ज्यादा आबादी आज भी खेती-किसानी पर निर्भर रहती है. यह पूरे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार है. देश के किसानों के हित के लिए केन्द्र सरकार के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों की सरकारें भी उनपर खूब खर्च करती हैं. ऐसे में सवाल यह आता है आखिर कौनसा राज्य किसानों पर सबसे ज्यादा खर्च करता है.
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अगर देश के सभी राज्यों के कृषि बजट देखा जाए तो आंध्र प्रदेश इस में हमेशा से आगे नजर आता है. आंध्र सरकार अपने पूरे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसानों के बैंक खातों और लोकल खेती के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है. रायथु भरोसा जैसी योजनाओं ने छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा बैकअप दिया है.
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दूसरे नंबर पर तेलंगाना का नाम आता है. तेलंगाना सरकार प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को सीधी नकद मदद देती है. जिससे बुवाई के समय उन्हें पैसों के लिए भटकना न पड़े. इसके साथ ही मुफ्त बिजली और बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स पर भी सरकार ने यहां काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है.
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उत्तर भारत के बड़े राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश भी इस मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है. कई बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर चुका एमपी सिंचाई के नेटवर्क को फैलाने पर सबसे ज्यादा फंड देता है. यहां जीरो परसेंट ब्याज पर मिलने वाले फसली लोन और भावांतर जैसी स्कीमों ने किसानों को बहुत हद तक मार्केट के बड़े रिस्क और नुकसान से बचाया है.
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देश का फूड बाउल कहे जाने वाले पंजाब का पूरा मॉडल सब्सिडी और राहत पैकेजों पर ज्यादा टिका हुआ है. पंजाब सरकार के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली और ट्यूबवेल कनेक्शनों में जाता है. इसके अलावा भारी कर्ज के दबाव से जूझ रहे किसानों की मदद और पराली मैनेजमेंट पर भी हर साल मोटा फंड खर्च किया जाता है.
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अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जहां किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है. यूपी सरकार अपने रिकॉर्ड बजट का बड़ा हिस्सा गन्ना किसानों के बकाए भुगतान, खाद सब्सिडी और सोलर पंप जैसी योजनाओं में लगाती है. किसानों को सीधे खाते में आर्थिक सपोर्ट देने और नहरों के सिस्टम को अपग्रेड करने में सरकार भारी निवेश कर रही है.
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महाराष्ट्र का फोकस अक्सर उन इलाकों पर रहता है जहां सूखे और बेमौसम बारिश की सबसे तगड़ी मार पड़ती है. विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे मुश्किल क्षेत्रों के लिए सरकार स्पेशल राहत पैकेज और नमो शेतकरी योजना के जरिए पैसा जारी करती है. यहां ड्रिप इरिगेशन, फसल बीमा और मंडी सिस्टम को मॉडर्न बनाने में बजट का एक बड़ा हिस्सा हर साल जाता है.
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दक्षिण में राज्य कर्नाटक भी किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने में काफी आगे रहता है. राज्य सरकार ने अपने बजट में दूध उत्पादकों को मिलने वाले बोनस और वाटरशेड प्रोजेक्ट्स पर हमेशा अच्छा-खासा खर्च किया है. इसके साथ ही मॉडर्न एग्री-टेक स्टार्टअप्स और मिलेट्स यानी मोटे अनाज के प्रमोशन के लिए अलग से बड़ा फंड एलोकेट किया जाता है.
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लेकिन अगर सिर्फ कृषि बजट के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ इस मामले में सबसे आगे है. राज्य के बजट का तकरीबन 17 फीसदी हिस्सा खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों में खर्च होता हैय जो कि देश के बाकी राज्यों के औसत से काफी ज्यादा है. छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों का नंबर आता है जो कृषि को अपने बजट में प्राथमिकता देते हैं.