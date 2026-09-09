कौन-सा राज्य किसानों पर सबसे ज्यादा करता है खर्च? यहां जान लें

लेकिन अगर सिर्फ कृषि बजट के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ इस मामले में सबसे आगे है. राज्य के बजट का तकरीबन 17 फीसदी हिस्सा खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों में खर्च होता हैय जो कि देश के बाकी राज्यों के औसत से काफी ज्यादा है. छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों का नंबर आता है जो कृषि को अपने बजट में प्राथमिकता देते हैं.