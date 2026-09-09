बिहार के इस शहर का नाम 'नीतीशपुर' होगा? CM सम्राट को सुझाव

राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर शहर का नाम बदल सकता है. इसकी चर्चा तो वर्षों से चली आ रही है और अब खबर है कि तैयारी पूरी हो गई है. सीएम सम्राट चौधरी ने एएनआई के पॉडकास्ट में इस पर प्रतिक्रिया भी दी है. नाम बदलने की चर्चा और खबरों के बीच मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि बख्तियारपुर का नाम 'नीतीशपुर' रखा जाए.

नीतीशपुर नाम का सुझाव सीएम सम्राट को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने बुधवार (09 सितंबर, 2026) को दिया है. उन्होंने नीतीश कुमा को बिहार का महान जननेता कहा और इसीलिए बख्तियारपुर का नाम 'नीतीशपुर' रखने का सुझाव दिया.

'बख्तियारपुर केवल भौगोलिक पहचान नहीं'

बुधवार को बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि बख्तियारपुर केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं है. यह उस महान जननेता की जन्मभूमि है, जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन से बिहार की राजनीति, विकास और शासन की दिशा को एक नई पहचान दी.

संतोष सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार की जीवन-यात्रा, संघर्ष और असंख्य स्मृतियां इस धरती से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने कहा कि बिहार को विकास, सुशासन और सामाजिक परिवर्तन की नई राह देने वाले ऐसे जननेता की जन्मभूमि को उनके नाम से सम्मानित करना केवल एक स्थान का नाम बदलना नहीं होगा, बल्कि उस मिट्टी के गौरव, उसके इतिहास और उससे जुड़ी जनभावनाओं को सम्मान देना होगा.

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उन्होंने कहा, "इसी भावना के साथ मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' करने का प्रस्ताव रखता हूं. जिस धरती ने बिहार को नीतीश कुमार जैसा जननेता दिया, उसकी पहचान भी उस गौरव के नाम से हो…"

नीतीश कुमार भी दे चुके हैं प्रतिक्रिया

बता दें कि बख्तियारपुर के नाम बदलने को लेकर नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उसी वक्त उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी. उनसे सवाल किया गया था कि बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात सामने आई है. इसे आपके नाम पर करने की बात हो रही है. यह सवाल करीब चार साल पहले नीतीश कुमार से पूछा गया था तो उस वक्त उन्होंने मीडिया से कहा था, "क्या फालतू बात है… बख्तियारपुर का नाम क्यों बदलेगा… मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है…"

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