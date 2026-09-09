साउथ सुपरस्टार नानी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर चर्चा में हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं रिलीज से पहले ही फिल्म ने शानदार कमाई की शुरुआत कर दी है. फिल्म की एडवांस बुकिंग अमेरिका में शुरू हो चुकी है और कुछ ही घंटों के अंदर इसने तगड़ा कलेक्शन कर लिया है.

अमेरिका में 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज

123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले अमेरिका में 1 लाख डॉलर यानी का आंकड़ा पार कर लिया है. शुरुआती आंकड़े से पता चल रहा है कि नानी की फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं.

फिल्म ने अब नॉर्थ अमेरिका में किसी तेलुगु फिल्म के प्रीमियर के लिए सबसे तेज एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है और अपनी रिलीज से पहले ही एक शुरुआती बेंचमार्क कायम कर दिया है. एडवांस बुकिंग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में फिल्म की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है.

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बता दें, श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी 'द पैराडाइज' में कायडू लोहार, मोहन बाबू, राघव जुयाल, सोनाली कुलकर्णी, बाबू मोहन, संपूर्णेश बाबू जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ओडेला इससे पहले ब्लॉकबस्टर 'दसरा' दे चुके हैं. अनिरुद्ध रविचंदर फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि एसएलवी सिनेमाज इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है.

कब रिलीज होगी 'द पैराडाइज'

'द पैराडाइज' पहले 21 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, वहीं अब फिल्म 24 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. फिल्म हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत 8 लैंग्वेज में रिलीज होगी.

बता दें, 'द पैराडाइज' से पहले सुपरस्टार नानी फिल्म 'हिट: द थर्ड केस' में नजर आए थे, जो साल 2025 में रिलीज हुई थी. फिल्म में नानी ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और सुपरहिट साबित हुई थी.

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