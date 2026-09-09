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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाThe Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज

The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज

साउथ सुपरस्टार नानी की अपकमिंग फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर काफी बज बना हुआ है. फिल्म की एडवांस बुकिंग अमेरिका में शुरू हो चुकी है और कुछ ही घंटों के अंदर इसने तगड़ा कलेक्शन कर लिया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 09 Sep 2026 12:33 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार नानी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर चर्चा में हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं रिलीज से पहले ही फिल्म ने शानदार कमाई की शुरुआत कर दी है. फिल्म की एडवांस बुकिंग अमेरिका में शुरू हो चुकी है और कुछ ही घंटों के अंदर इसने तगड़ा कलेक्शन कर लिया है.

अमेरिका में 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज
123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले अमेरिका में 1 लाख डॉलर यानी का आंकड़ा पार कर लिया है. शुरुआती आंकड़े से पता चल रहा है कि नानी की फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं.

फिल्म ने अब नॉर्थ अमेरिका में किसी तेलुगु फिल्म के प्रीमियर के लिए सबसे तेज एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है और अपनी रिलीज से पहले ही एक शुरुआती बेंचमार्क कायम कर दिया है. एडवांस बुकिंग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में फिल्म की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है.

 
 
 
 
 
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बता दें, श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी 'द पैराडाइज' में कायडू लोहार, मोहन बाबू, राघव जुयाल, सोनाली कुलकर्णी, बाबू मोहन, संपूर्णेश बाबू जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ओडेला इससे पहले ब्लॉकबस्टर 'दसरा' दे चुके हैं. अनिरुद्ध रविचंदर फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि एसएलवी सिनेमाज इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है.

The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज

कब रिलीज होगी 'द पैराडाइज' 
'द पैराडाइज' पहले 21 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, वहीं अब फिल्म 24 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. फिल्म हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत 8 लैंग्वेज में रिलीज होगी.

बता दें, 'द पैराडाइज' से पहले सुपरस्टार नानी फिल्म 'हिट: द थर्ड केस' में नजर आए थे, जो साल 2025 में रिलीज हुई थी. फिल्म में नानी ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और सुपरहिट साबित हुई थी. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 09 Sep 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
The Paradise
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