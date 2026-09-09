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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू

BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू

BRICS समिट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्रियों के लिए बड़ी तैयारी की गई है. टर्मिनल-3 के पियर C को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए खोला जा रहा है.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 09 Sep 2026 02:26 PM (IST)
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नई दिल्ली में होने वाले BRICS समिट से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्रियों के लिए बड़ी तैयारी की गई है. टर्मिनल-3 के पियर C को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए खोला जा रहा है. इसके पूरी तरह शुरू होने के बाद एयरपोर्ट की इंटरनेशनल यात्री क्षमता करीब 50% बढ़ जाएगी.

आज रात से शुरू होगा पियर C

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड - DIAL के मुताबिक 9 सितंबर की रात से पियर C पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन धीरे-धीरे शुरू होगा. पहले यहां सिर्फ विदेश से आने वाली फ्लाइट्स को संभाला जाएगा.

इसके बाद 10 सितंबर की शाम से इंटरनेशनल अराइवल और डिपार्चर दोनों शुरू हो जाएंगे. एयरपोर्ट का कहना है कि सुरक्षा और ऑपरेशन से जुड़ी सभी जरूरी जांच और मंजूरी पूरी हो चुकी हैं.

सालाना 3.1 करोड़ यात्रियों की क्षमता

पियर C पूरी तरह शुरू होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की इंटरनेशनल पैसेंजर क्षमता बढ़कर सालाना 3.1 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी यानी मौजूदा क्षमता के मुकाबले करीब 50% की बढ़ोतरी होगी.

इसके साथ ही टर्मिनल-3 पर बड़े और नई पीढ़ी के वाइड-बॉडी विमानों को संभालने की क्षमता भी बेहतर होगी.

BRICS समिट के लिए खास तैयारी

दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक 18वां BRICS लीडर्स समिट होना है. इसका मुख्य आयोजन भारत मंडपम में होगा. समिट में कई देशों के नेता, बड़े प्रतिनिधिमंडल और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे. ऐसे में एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल ट्रैफिक बढ़ने की उम्मीद है.

DIAL के मुताबिक यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए CISF, इमिग्रेशन, कस्टम्स, एयरलाइंस और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारी की गई है. दिल्ली एयरपोर्ट BRICS समिट के मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है. एयरपोर्ट की टीमें चौबीसों घंटे काम कर रही हैं ताकि बढ़े हुए ट्रैफिक के बावजूद यात्रियों को परेशानी न हो और एयरपोर्ट का संचालन आसानी से चलता रहे.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 09 Sep 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
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