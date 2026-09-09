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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट

भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट

भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा, उससे पहले फैंस के अंदर जबरदस्त उत्साह देखा गया है, क्योंकि इस टूर के लिए अब तक सिर्फ 2 सप्ताह में 50 हजार से अधिक टिकट बिक चुके हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Sep 2026 02:13 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के इस साल अक्टूबर में होने वाले न्यूजीलैंड दौरे के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि तीनों प्रारूप में होने वाली इस श्रृंखला के लिए अब तक 50000 से अधिक टिकट बिक चुके हैं. भारत छह साल के अंतराल के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेगा, जहां वह पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलेगा.

न्यूजीलैंड क्रिकेट की प्रेस रिलीज के अनुसार, "इस श्रृंखला के आम जनता के लिए टिकटों की बिक्री सोमवार को शुरू हो गई और कई मैचों के सभी टिकट बिकने की पूरी संभावना है, जिसमें क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाला दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी शामिल है, जिसके 75 प्रतिशत टिकट बिक चुके हैं.

’इसमें आगे कहा गया है - ईडन पार्क में टिकटों की अत्यधिक मांग के कारण स्टेडियम की छठी पंक्ति की सीटों को 2019 में भारत के न्यूजीलैंड दौरे के बाद पहली बार खोलना पड़ रहा है. भारत के खिलाफ 30 अक्टूबर को होने वाले चौथे टी20 मैच के लिए यह सीटें दर्शकों के लिए उपलब्ध रहेंगी.

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मार्केटिंग प्रमुख टिम एलिस ने कहा कि भारतीय दौरे के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. एलिस ने कहा, " कई वर्षों बाद पहली बार ईडन पार्क के शीर्ष तल को खोलना वास्तव में रोमांचक है. इससे इस दौरे को लेकर उत्साह का पता चलता है."

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न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए यह सीरीज बहुत फायदेमंद रह सकती है. दरअसल रिपोर्ट्स अनुसार न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 7 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का घाटा हुआ था. ऐसे में BCCI ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और 37 दिन तक चलने वाला भारतीय टीम का दौरा तय किया गया. इन 37 दिनों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट, 5 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे. अब तक दौरे के लिए 50 हजार टिकट बिक जाना न्यूजीलैंड के लिए वाकई फायदेमंद रह सकता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Sep 2026 02:13 PM (IST)
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