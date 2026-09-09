ज्वालामुखी में हुआ जोरदार धमाका? विस्फोट देख फटी रह जाएंगी आंखें

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी का बताकर शेयर किया जा रहा है. वीडियो में ज्वालामुखी से अचानक बेहद खतरनाक विस्फोट होता दिखाई देता है. देखते ही देखते आग, धुएं और मलबे जैसा गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आता है. पूरा दृश्य इतना डरावना है कि वीडियो देखने वाले लोग सहम जाते हैं. सोशल मीडिया पर इसे हालिया ज्वालामुखी विस्फोट से जोड़कर खूब शेयर किया जा रहा है. लेकिन इस वीडियो को लेकर अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जो इसे शेयर करने वाले लोगों को हैरान कर देगा.

क्या सच में क्राकाटोआ का है यह वीडियो?

कई मीडिया रिपोर्ट्स के फैक्ट-चेक में सामने आया है कि वायरल हो रहा यह वीडियो हालिया Anak Krakatau विस्फोट का असली फुटेज नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक, वीडियो AI से बनाया गया है. यानी इसमें दिखाई देने वाला खतरनाक विस्फोट वास्तविक घटना की रिकॉर्डिंग नहीं है. इससे पहले भी ऐसे वीडियो को लेकर इंडोनेशिया की एजेंसियां लोगों को आगाह कर चुकी हैं.

इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरूमध्य में स्थित अनक क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा है।

इससे करीब 50 हजार फीट ऊपर तक राख उड़ी। इसके बाद राजधानी जकार्ता के सोएकार्नो-हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।

स्कूल बंद किए गए। तस्वीरों के आधार पर चित्र AI.… — Abanish Sinha (@abanish_Bihar) September 8, 2026

लेकिन ज्वालामुखी में सचमुच हुआ है जोरदार विस्फोट

वीडियो नकली होने के बावजूद कहानी पूरी तरह काल्पनिक नहीं है. इंडोनेशिया के Anak Krakatau में हाल ही में वास्तविक ज्वालामुखीय गतिविधि हुई है. सितंबर की शुरुआत में हुए विस्फोटों से राख का बड़ा गुबार उठा और यह कई किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा. इसके चलते इंडोनेशिया के कई एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोकना पड़ा और बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी हुई.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई लोगों की धड़कनें

वीडियो में जिस तरह ज्वालामुखी अचानक फटता हुआ दिखाई देता है, उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं. कई लोगों ने इसे प्रकृति की ताकत का खौफनाक उदाहरण बताया, जबकि कुछ लोगों ने वीडियो को देखकर चिंता जताई. लेकिन अब फैक्ट-चेक सामने आने के बाद साफ है कि वायरल वीडियो को असली घटना समझना ठीक नहीं है.

क्राकाटोआ का नाम सुनते ही क्यों डर जाते हैं लोग?

क्राकाटोआ का नाम दुनिया के सबसे चर्चित ज्वालामुखीय घटनाक्रमों में आता है. 1883 में Krakatoa के विनाशकारी विस्फोट ने भारी तबाही मचाई थी. बाद में उसी क्षेत्र में Anak Krakatau का निर्माण हुआ. 2018 में Anak Krakatau की गतिविधि से सुनामी भी आई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी. इसलिए इस इलाके में होने वाली हर बड़ी ज्वालामुखीय गतिविधि दुनिया का ध्यान खींचती है.

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सोशल मीडिया यूजर्स भी बोले- रूह कंपा देने वाला मंजर

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस खौफनाक नजारे को देखकर हैरान रह गए. कई लोगों ने लिखा कि ज्वालामुखी से उठता धुआं और मलबा देखकर ही डर लग रहा है. कुछ यूजर्स ने इसे प्रकृति की ताकत का भयावह रूप बताया, जबकि कई लोगों ने कहा कि ऐसे वीडियो देखने के बाद वहां मौजूद लोगों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है. हालांकि, फैक्ट-चेक के मुताबिक वायरल वीडियो AI से बनाया गया है, इसलिए यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी इसी डरावने विजुअल को देखकर आईं.

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