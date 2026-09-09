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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगज्वालामुखी में हुआ जोरदार धमाका? विस्फोट देख फटी रह जाएंगी आंखें

ज्वालामुखी में हुआ जोरदार धमाका? विस्फोट देख फटी रह जाएंगी आंखें

कई मीडिया रिपोर्ट्स के फैक्ट-चेक में सामने आया है कि वायरल हो रहा यह वीडियो हालिया Anak Krakatau विस्फोट का असली फुटेज नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक, वीडियो AI से बनाया गया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Sep 2026 02:28 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी का बताकर शेयर किया जा रहा है. वीडियो में ज्वालामुखी से अचानक बेहद खतरनाक विस्फोट होता दिखाई देता है. देखते ही देखते आग, धुएं और मलबे जैसा गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आता है. पूरा दृश्य इतना डरावना है कि वीडियो देखने वाले लोग सहम जाते हैं. सोशल मीडिया पर इसे हालिया ज्वालामुखी विस्फोट से जोड़कर खूब शेयर किया जा रहा है. लेकिन इस वीडियो को लेकर अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जो इसे शेयर करने वाले लोगों को हैरान कर देगा.

क्या सच में क्राकाटोआ का है यह वीडियो?

कई मीडिया रिपोर्ट्स के फैक्ट-चेक में सामने आया है कि वायरल हो रहा यह वीडियो हालिया Anak Krakatau विस्फोट का असली फुटेज नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक, वीडियो AI से बनाया गया है. यानी इसमें दिखाई देने वाला खतरनाक विस्फोट वास्तविक घटना की रिकॉर्डिंग नहीं है. इससे पहले भी ऐसे वीडियो को लेकर इंडोनेशिया की एजेंसियां लोगों को आगाह कर चुकी हैं.

लेकिन ज्वालामुखी में सचमुच हुआ है जोरदार विस्फोट

वीडियो नकली होने के बावजूद कहानी पूरी तरह काल्पनिक नहीं है. इंडोनेशिया के Anak Krakatau में हाल ही में वास्तविक ज्वालामुखीय गतिविधि हुई है. सितंबर की शुरुआत में हुए विस्फोटों से राख का बड़ा गुबार उठा और यह कई किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा. इसके चलते इंडोनेशिया के कई एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोकना पड़ा और बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी हुई.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई लोगों की धड़कनें

वीडियो में जिस तरह ज्वालामुखी अचानक फटता हुआ दिखाई देता है, उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं. कई लोगों ने इसे प्रकृति की ताकत का खौफनाक उदाहरण बताया, जबकि कुछ लोगों ने वीडियो को देखकर चिंता जताई. लेकिन अब फैक्ट-चेक सामने आने के बाद साफ है कि वायरल वीडियो को असली घटना समझना ठीक नहीं है.

क्राकाटोआ का नाम सुनते ही क्यों डर जाते हैं लोग?

क्राकाटोआ का नाम दुनिया के सबसे चर्चित ज्वालामुखीय घटनाक्रमों में आता है. 1883 में Krakatoa के विनाशकारी विस्फोट ने भारी तबाही मचाई थी. बाद में उसी क्षेत्र में Anak Krakatau का निर्माण हुआ. 2018 में Anak Krakatau की गतिविधि से सुनामी भी आई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी. इसलिए इस इलाके में होने वाली हर बड़ी ज्वालामुखीय गतिविधि दुनिया का ध्यान खींचती है.

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सोशल मीडिया यूजर्स भी बोले- रूह कंपा देने वाला मंजर

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस खौफनाक नजारे को देखकर हैरान रह गए. कई लोगों ने लिखा कि ज्वालामुखी से उठता धुआं और मलबा देखकर ही डर लग रहा है. कुछ यूजर्स ने इसे प्रकृति की ताकत का भयावह रूप बताया, जबकि कई लोगों ने कहा कि ऐसे वीडियो देखने के बाद वहां मौजूद लोगों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है. हालांकि, फैक्ट-चेक के मुताबिक वायरल वीडियो AI से बनाया गया है, इसलिए यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी इसी डरावने विजुअल को देखकर आईं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 02:28 PM (IST)
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