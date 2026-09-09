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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगघायल तेंदुए ने वनकर्मी पर किया हमला, वीडियो देखकर कांप उठेंगे आप

घायल तेंदुए ने वनकर्मी पर किया हमला, वीडियो देखकर कांप उठेंगे आप

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वन विभाग के कर्मचारी घायल तेंदुए को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं. तेंदुआ सड़क के पास पड़ा हुआ था और टीम सावधानी से उसके करीब जा रही थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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कर्नाटक के दावणगेरे में एक घायल तेंदुए को बचाने पहुंचे वन विभाग की टीम के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर किसी की भी धड़कन बढ़ जाए. हाईवे पर कार की टक्कर से घायल होकर पड़ा तेंदुआ मदद का इंतजार कर रहा था. वन विभाग की टीम उसे इलाज के लिए सुरक्षित निकालने पहुंची थी. टीम ने तेंदुए को बेहोश करने के लिए दवा भी दी, लेकिन शायद उसका असर पूरी तरह नहीं हुआ था. जैसे ही वनकर्मी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तेंदुआ अचानक पूरी ताकत से उनकी तरफ झपटा. देखते ही देखते उसने एक अधिकारी को जमीन पर गिरा दिया. मौके पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने तुरंत लाठी की मदद से तेंदुए को दूर किया और अपने साथी को बचाया. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पलभर में बदला पूरा मंजर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वन विभाग के कर्मचारी घायल तेंदुए को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं. तेंदुआ सड़क के पास पड़ा हुआ था और टीम सावधानी से उसके करीब जा रही थी. तभी अचानक वह उठता है और सामने मौजूद वनकर्मी पर झपट पड़ता है. हमला इतना अचानक होता है कि अधिकारी संभल भी नहीं पाते और जमीन पर गिर जाते हैं. इसके बाद उनके साथी तुरंत आगे आते हैं और लाठी से तेंदुए को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं. कुछ ही पल में अधिकारी उठकर वहां से हट जाते हैं.

घायल तेंदुआ भी नहीं आया काबू में

हमले के बाद तेंदुआ हाईवे के किनारे घास वाले हिस्से की तरफ चला गया. वनकर्मी भी उसके पीछे पहुंचे और उसे सुरक्षित पकड़ने की कोशिश जारी रखी. अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू में किया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. बताया गया कि तेंदुआ कार की टक्कर में घायल हुआ था और उसके शरीर पर चोटें आई थीं. फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है.

एक गलती और जान पर बन सकती थी

इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि जंगली जानवर कितना भी घायल क्यों न हो, उसके करीब जाना बेहद खतरनाक हो सकता है. चोट और डर के कारण जानवर अचानक हमला कर सकता है. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वन विभाग की टीम की हिम्मत की तारीफ की, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसे रेस्क्यू के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए.

यूजर्स बोले- हादसे की वजह भी समझनी होगी

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे सिर्फ तेंदुए के हमले की घटना के तौर पर नहीं देखा, बल्कि सड़क पर वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने कहा कि तेंदुआ पहले ही घायल था, इसलिए उसका घबराकर हमला करना स्वाभाविक था. दूसरे यूजर ने कार चालक की लापरवाही को लेकर कार्रवाई की मांग की. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि जंगलों के आसपास बढ़ते निर्माण और सड़कों के कारण ऐसे हादसे आगे और बढ़ सकते हैं.

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वीडियो देखकर लोग बोले- रेस्क्यू टीम को सलाम

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उस वनकर्मी की हिम्मत को सलाम किया, जो अचानक हुए हमले के बाद भी सुरक्षित बच गया. कुछ लोगों ने रेस्क्यू टीम की सूझबूझ की तारीफ की, तो कुछ ने सवाल किया कि तेंदुए को पकड़ने से पहले बेहोशी की दवा का पूरा असर होने का इंतजार क्यों नहीं किया गया. इस घटना ने वन्यजीवों को बचाने वाली टीमों के सामने मौजूद खतरे को भी सामने ला दिया है. घायल तेंदुए को अब इलाज मिल रहा है, लेकिन हाईवे पर हुई यह पूरी घटना कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय जरूर बन गई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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