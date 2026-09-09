घायल तेंदुए ने वनकर्मी पर किया हमला, वीडियो देखकर कांप उठेंगे आप

कर्नाटक के दावणगेरे में एक घायल तेंदुए को बचाने पहुंचे वन विभाग की टीम के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर किसी की भी धड़कन बढ़ जाए. हाईवे पर कार की टक्कर से घायल होकर पड़ा तेंदुआ मदद का इंतजार कर रहा था. वन विभाग की टीम उसे इलाज के लिए सुरक्षित निकालने पहुंची थी. टीम ने तेंदुए को बेहोश करने के लिए दवा भी दी, लेकिन शायद उसका असर पूरी तरह नहीं हुआ था. जैसे ही वनकर्मी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तेंदुआ अचानक पूरी ताकत से उनकी तरफ झपटा. देखते ही देखते उसने एक अधिकारी को जमीन पर गिरा दिया. मौके पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने तुरंत लाठी की मदद से तेंदुए को दूर किया और अपने साथी को बचाया. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पलभर में बदला पूरा मंजर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वन विभाग के कर्मचारी घायल तेंदुए को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं. तेंदुआ सड़क के पास पड़ा हुआ था और टीम सावधानी से उसके करीब जा रही थी. तभी अचानक वह उठता है और सामने मौजूद वनकर्मी पर झपट पड़ता है. हमला इतना अचानक होता है कि अधिकारी संभल भी नहीं पाते और जमीन पर गिर जाते हैं. इसके बाद उनके साथी तुरंत आगे आते हैं और लाठी से तेंदुए को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं. कुछ ही पल में अधिकारी उठकर वहां से हट जाते हैं.

Leopard attacks forest official during rescue operation in Karnataka



A leopard injured after being hit by a car on a highway in Davangere attacked a Forest Department official during a rescue operation. pic.twitter.com/NMMpiXhkO5 — I'm a Man (@vivekrajliwal) September 8, 2026

घायल तेंदुआ भी नहीं आया काबू में

हमले के बाद तेंदुआ हाईवे के किनारे घास वाले हिस्से की तरफ चला गया. वनकर्मी भी उसके पीछे पहुंचे और उसे सुरक्षित पकड़ने की कोशिश जारी रखी. अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू में किया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. बताया गया कि तेंदुआ कार की टक्कर में घायल हुआ था और उसके शरीर पर चोटें आई थीं. फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है.

एक गलती और जान पर बन सकती थी

इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि जंगली जानवर कितना भी घायल क्यों न हो, उसके करीब जाना बेहद खतरनाक हो सकता है. चोट और डर के कारण जानवर अचानक हमला कर सकता है. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वन विभाग की टीम की हिम्मत की तारीफ की, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसे रेस्क्यू के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए.

यूजर्स बोले- हादसे की वजह भी समझनी होगी

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे सिर्फ तेंदुए के हमले की घटना के तौर पर नहीं देखा, बल्कि सड़क पर वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने कहा कि तेंदुआ पहले ही घायल था, इसलिए उसका घबराकर हमला करना स्वाभाविक था. दूसरे यूजर ने कार चालक की लापरवाही को लेकर कार्रवाई की मांग की. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि जंगलों के आसपास बढ़ते निर्माण और सड़कों के कारण ऐसे हादसे आगे और बढ़ सकते हैं.

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वीडियो देखकर लोग बोले- रेस्क्यू टीम को सलाम

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उस वनकर्मी की हिम्मत को सलाम किया, जो अचानक हुए हमले के बाद भी सुरक्षित बच गया. कुछ लोगों ने रेस्क्यू टीम की सूझबूझ की तारीफ की, तो कुछ ने सवाल किया कि तेंदुए को पकड़ने से पहले बेहोशी की दवा का पूरा असर होने का इंतजार क्यों नहीं किया गया. इस घटना ने वन्यजीवों को बचाने वाली टीमों के सामने मौजूद खतरे को भी सामने ला दिया है. घायल तेंदुए को अब इलाज मिल रहा है, लेकिन हाईवे पर हुई यह पूरी घटना कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय जरूर बन गई है.

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