सवारी ने ड्राइवर की बेटी के लिए खरीदा खिलौना- दिल जीत लेगा वीडियो

कभी-कभी जिंदगी में छोटी सी घटना हमें ऐसी खुशी दे जाती है, जिसकी कीमत पैसों में नहीं लगाई जा सकती. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी ही एक कहानी लोगों का दिल जीत रही है. कॉलेज जा रही एक लड़की ऑटो में बैठी थी और उसका किराया करीब 300 रुपये था. रास्ते में लाल बत्ती पर ऑटो रुका तो एक शख्स बड़े-बड़े खिलौने बेचने वहां पहुंचा. उसके पास बच्चों के खेलने वाले मिनी ट्रैक्टर जैसे खिलौने थे. लड़की ने खिलौना लेने से मना कर दिया, लेकिन तभी ऑटो ड्राइवर ने खुद खिलौना बेचने वाले को रोक लिया और उसकी कीमत पूछ ली. कीमत 550 रुपये सुनते ही ड्राइवर का चेहरा उतर गया.

लाल बत्ती पर ड्राइवर की नजर खिलौने पर पड़ी

तन्वी चंद्रा नाम की महिला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए पूरी घटना बताई. उनके मुताबिक वह कॉलेज जा रही थीं और ऑटो में बैठी थीं. लाल बत्ती पर एक शख्स खिलौने बेचने आया. तन्वी ने खिलौना लेने से मना कर दिया, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने खुद उसे रोककर खिलौने की कीमत पूछ ली. जब उसे पता चला कि खिलौने की कीमत 550 रुपये है तो उसने खरीदने का इरादा छोड़ दिया. उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी.

ड्राइवर की मायूसी देख लड़की ने लिया बड़ा फैसला

ड्राइवर को इस तरह उदास देखकर तन्वी ने उसकी मदद करने का फैसला किया. उन्होंने सोचा कि हम कई बार बिना ज्यादा सोचे ऑनलाइन खाना मंगा लेते हैं या ऐसी चीजों पर पैसे खर्च कर देते हैं, जिनकी शायद जरूरत भी नहीं होती. ऐसे में अगर किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाने के लिए कुछ रुपये खर्च किए जाएं तो इससे बेहतर क्या होगा. उन्होंने खिलौना बेचने वाले से बात की और आखिरकार 550 रुपये वाला खिलौना 450 रुपये में खरीद लिया.

बेटे की बात सुनकर लड़की की आंखें नम हो गईं

लेकिन कहानी का सबसे भावुक हिस्सा इसके बाद आया. तन्वी के मुताबिक खिलौना मिलने के बाद ड्राइवर ने सिर्फ उन्हें धन्यवाद नहीं कहा, बल्कि अपने परिवार के बारे में बात करने लगा. उसने बताया कि उसका बेटा अक्सर उससे कहता है कि पापा उसके लिए कभी कुछ नहीं लाते. वह कभी-कभी अपने बेटे के लिए कोई चीज लाना चाहता है, लेकिन आर्थिक स्थिति उसका साथ नहीं देती. ड्राइवर ने तन्वी को अपने परिवार की तस्वीरें भी दिखाईं. यह सुनकर तन्वी भावुक हो गईं और उन्होंने कहा कि यह उनके खर्च किए हुए सबसे अच्छे पैसों में से एक था.

एक खिलौना नहीं, बच्चे के लिए खुशी लेकर गई लड़की

तन्वी ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि वह उस दिन घर लौटते समय बेहद खुश थीं. उनके मुताबिक ऑटो का 300 रुपये का सफर आखिरकार करीब 750 रुपये का पड़ गया, लेकिन इस खर्च ने उन्हें कोई अफसोस नहीं दिया. वजह साफ थी. उनके खर्च किए पैसे से किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी आने वाली थी. यही छोटी सी सोच अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है.

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सोशल मीडिया यूजर्स बोले- इंसानियत अभी जिंदा है

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तन्वी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने इसे बेहद प्यारा पल बताया. दूसरे ने लिखा कि इंसानियत आज भी जिंदा है. किसी ने इस मदद को खूबसूरत इशारा बताया, तो एक यूजर ने लिखा कि वह सिर्फ यह सोचकर खुश हो रहा है कि खिलौना मिलने के बाद उस बच्चे का चेहरा कैसा रहा होगा. कई लोगों ने कहा कि मदद करने के लिए हमेशा बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, कभी-कभी छोटी सी मदद भी किसी की पूरी दुनिया में खुशी भर देती है.

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