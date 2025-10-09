Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई अजीब तरह का वीडियो वायरल होते देखा जाता है. अक्सर इन वीडियो में लोग अलग-अलग तरह की हरकतें करते नजर आते हैं. कुछ लोग हद ही पार कर देते हैं जैसे हाल ही में सामने आया वीडियो. इसमें एक पति अपने घर की मनपसंद सब्जी नहीं बनने पर टावर पर चढ़ गया.

यह नजारा देखकर यूजर्स हैरान रह गए और मज़ाक में लिखने लगे कि यह तो वीरू का बाप है. वीडियो को देखकर लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. कोई चिंता कर रहा है तो कोई हंसी रोक नहीं पा रहा है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

पत्नी ने मनपसंद सब्जी नहीं बनाई तो टावर पर चढ़ा पति

सोशल मीडिया पर रोजाना नए और हैरान करने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पति अपनी पसंदीदा सब्जी न बनने पर गुस्से में टावर पर चढ़ गया. वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कैसे एक शख्त टावर पर चढ़ा हुआ है.

ठीक वैसे ही जैसे शोले फिल्म में धर्मेंद्र यानी वीरू का किरदार चढ़ा था. सोशल मीडिया पर लोग इसे देख अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं तो कुछ हंसने से खुद को रोक नहीं पा रहे. वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

बुलानी पड़ी पुलिस तब जाकर उतरा

पति टावर पर चढ़ने के बाद नीचे उतरने को तैयार नहीं था. जिससे आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया. लोगों ने इसे देख पुलिस को बुलाना जरूरी समझा. तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने की कोशिश की. लेकिन पति ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया. घंटों की कोशिश के बाद ही पुलिस ने किसी तरह उसे टावर से उतारा.

इस दौरान पड़ोसियों और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह टावर के पास लोगों बैठे हुए नजर आ रहे हैं. और इस शख्स को देख रहे हैं. उनमें से कुछ लोगों ने इस घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया. इन वीडियो को इंस्टाग्राम पर @durgeshbahaduryadav नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

