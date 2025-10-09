Video: पिछले जन्म का बदला! गुस्साए सांड ने शख्स को उठा-उठाकर पटका, जमकर खदेड़ा, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांड एक व्यक्ति पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है. सांड व्यक्ति को उठा-उठाकर पटक रहा है, जो देखने में काफी खतरनाक नजर आ रहा है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है.

सांड ने व्यक्ति पर लगातार हमला किया

वीडियो में शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग की कार खड़ी है और एक सांड एक व्यक्ति को उठाकर पटकता हुआ नजर आ रहा है. व्यक्ति सांड से बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सांड काफी गुस्से में नजर आ रहा है और व्यक्ति पर लगातार हमला कर रहा है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांड व्यक्ति को कितनी बार उठाकर पटकता है, जिसके चलते व्यक्ति को काफी गंभीर चोटें भी आई होंगी. व्यक्ति सांड से डरकर कार के नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी सांड व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता है. कार के नीचे जाने के बाद भी सांड व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश करता रहता है.

वीडियो में व्यक्ति कितना डरा हुआ नजर आया

वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति कितना डरा हुआ नजर आ रहा है. उसके बाद जब व्यक्ति कार के नीचे से निकलने लगता है तो उसे देखकर सांड तेजी से भाग जाता है. वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि व्यक्ति सांड के हमले के कारण सही से चल भी नहीं पा रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने वीडियो पर कई कमेंट्स किए है. साथ ही साथ वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है.

