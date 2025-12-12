आशिक के साथ OYO पहुंच गई टीचर पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ कर दी धुनाई; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर अक्सर कई तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं. कुछ हंसाने वाले, कुछ हैरान कर देने वाले और कुछ ऐसे जिन पर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा में है. वीडियो इतना चौंकाने वाला है कि जिसने भी देखा, दंग रह गया.

इस वायरल वीडियो में एक पति अपनी टीचर पत्नी को उसके सीनियर टीचर के साथ OYO होटल में पकड़ लेता है. इसके बाद जो हंगामा हुआ, उसे देखकर आस-पास के लोग भी हैरान रह गए. वीडियो को एक्स पर @M__Rkhan नाम के अकाउंट से शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल होने लगा और लोगों ने ढेरों कमेंट्स किए.

वीडियो में हुआ क्या?

वीडियो की शुरुआत सड़क पर जोरदार हंगामे से होती है. पति गुस्से से आग बबूला होकर अपनी पत्नी को डांट रहा है और मारता भी दिख रहा है. वह बार-बार कहता है तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? तू OYO होटल गई थी! सब पता कर लिया है मैंने. पत्नी सामने चुपचाप खड़ी रहती है, जबकि पति लगातार आरोप लगाता रहता है कि वह अपने सीनियर टीचर के साथ होटल में थी. पास से गुजर रहे लोग भी यह तमाशा देखने के लिए रुक जाते हैं. कई लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं. माहौल पूरी तरह अफरा-तफरी में बदल जाता है. बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और भीड़ को हटाने की कोशिश करती है. बाद में पुलिस ने पति को मारपीट करने के आरोप में हिरासत में भी लिया.

लोगों के रिएक्शन और कमेंट्स

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की लाइन लग गई. किसी ने लिखा ऐसे लोग बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, किसी ने कहा गलत कौन है, सही कौन है, ये तो जांच का विषय है, पर सड़क पर इस तरह मारपीट बिल्कुल गलत है. कुछ लोगों ने इस घटना को शर्मनाक बताया तो कुछ ने कहा कि ऐसे निजी मामले सोशल मीडिया पर नहीं फैलाने चाहिए. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने-अपने अंदाज़ में प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने पति के गुस्से को जायज बताते हुए लिखा अगर किसी पति को इस तरह धोखा मिले तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, जिस आदमी ने सब अपनी आंखों से देखा हो, वह कैसे शांत रह सकता है. सोशल मीडिया पर कुछ लोग मजाकिया अंदाज में भी लिखने लगे कि OYO वालों की किस्मत फिर से फ्री प्रमोशन हो गया. किसी ने कहा भाई, घर पर Netflix चलता है, OYO पर रियल ड्रामा.

