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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

PSL 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलान कर दिया है कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग के मैच बिना दर्शकों के करवाए जाएंगे. तालिबान के खौफ में PCB ने यह बड़ा फैसला लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Mar 2026 09:43 PM (IST)
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पाकिस्तान सुपर लीग को डबल झटका लगा है. PSL की टक्कर इस बार दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL से होने वाली है. इसी बीच उसके लिए दूसरी बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैच खाली मैदानों में करवाए जाएंगे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने रविवार को एलान किया कि PSL 2026 के मैच दर्शकों के बिना करवाए जाएंगे. मिडल-ईस्ट में खराब हालात और दूसरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

एक तरफ पश्चिमी एशिया में माहौल तनावपूर्ण है, वहीं अफगानिस्तान भी लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहा है. ऐसे में दर्शकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए PCB ने खाली मैदानों में यानी बिना दर्शकों के पाकिस्तान सुपर लीग के मैच करवाने का निर्णय लिया है.

मोहसिन नकवी ने पुष्टि करके बताया कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग के मैच केवल 2 शहरों में ही खेले जाएंगे. टूर्नामेंट 26 मार्च से शुरू हो रहा है और मुकाबले सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे. पहले टूर्नामेंट को 6 शहरों में करवाने का प्लान था, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने बताया कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक मैचों का आयोजन दर्शकों के बिना ही करवाया जाएगा. यहां तक कि इस बार ओपनिंग सेरेमनी को भी रद्द कर दिया गया है.

नकवी ने बताया कि वे लोगों से आग्रह करते हैं कि आवाजाही कम करें, इसलिए मैदान में दर्शकों की एंट्री करवाना सुरक्षित नहीं होगा. पीसीबी चीफ ने यह भी साफ किया कि जिन लोगों ने मैचों के टिकट खरीद लिए हैं, उनका पैसा 72 घंटे के भीतर रिफंड कर दिया जाएगा, वहीं टीमों को गेट मणि का मुआवजा भी दे दिया जाएगा.

आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में इस समय फ्यूल क्राइसिस है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही कम करने के लिए कहा गया है. ईद की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 22 Mar 2026 09:43 PM (IST)
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PAKISTAN SUPER LEAGUE PSL 2026
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