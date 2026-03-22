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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचांद रात पर लाहौर में लगा बॉलीवुड का तड़का, ‘बदतमीज दिल’ पर झूमीं हसीनाएं, वीडियो ने मचाया इंटरनेट पर धमाल!

चांद रात पर लाहौर में लगा बॉलीवुड का तड़का, ‘बदतमीज दिल’ पर झूमीं हसीनाएं, वीडियो ने मचाया इंटरनेट पर धमाल!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चांद रात के जश्न को बेहद ग्लैमरस अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा माहौल काफी एनर्जेटिक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 22 Mar 2026 07:35 PM (IST)
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रात का वो खास लम्हा जब आसमान में ईद का चांद नजर आता है, उसे “चांद रात” कहा जाता है. ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि जश्न, खुशियों और रंगीन माहौल का प्रतीक होता है. खासतौर पर Lahore जैसे शहरों में इस रात का अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. बाजारों की रौनक, सजती महफिलें और रातभर चलने वाली पार्टियां इस मौके को और भी खास बना देती हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चांद रात के जश्न को बेहद ग्लैमरस अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा माहौल इतना एनर्जेटिक है कि देखने वाला भी खुद को उस पार्टी का हिस्सा महसूस करने लगता है.

चांद रात पर जब पार्टी बनी वायरल सनसनी

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लाहौर में चांद रात के मौके पर एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया. डांस फ्लोर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और हर कोई जश्न के मूड में नजर आ रहा है. खास बात ये है कि इस पार्टी में मौजूद लड़कियां बॉलीवुड गानों पर खुलकर डांस करती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में डांस फ्लोर सजा हुआ है और एक से बढ़कर एक हसीनाएं बॉलीवुड गानों पर जमकर ठुमके लगाती दिखाई दे रही है.

 
 
 
 
 
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‘बदतमीज दिल’ पर झूमती नजर आईं हसीनाएं

वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है, वो है Badtameez Dil गाने पर किया गया जबरदस्त डांस. जैसे ही ये गाना बजता है, पूरा माहौल और भी जोशीला हो जाता है. लड़कियां डिस्को लाइट्स के बीच पूरे जोश के साथ ठुमके लगाती नजर आती हैं. उनके डांस मूव्स और एनर्जी ने इस वीडियो को वायरल बनाने में अहम भूमिका निभाई है.

डिस्को लाइट्स और म्यूजिक ने बांधा समां

पार्टी का सेटअप भी किसी बड़े क्लब से कम नहीं लग रहा. रंग-बिरंगी लाइट्स, तेज म्यूजिक और भीड़ का उत्साह. सब मिलकर एक शानदार माहौल तैयार कर रहे हैं. डांस फ्लोर पर हर कोई मस्ती में डूबा हुआ है और कैमरे में कैद ये पल सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं. वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे लेकर लोग अलग अलग राय दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

यूजर्स बोले, रमजान खत्म होते ही मस्ती मोड में आ गई हसीनाएं

वीडियो को theworldnewshub नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...चांद रात को क्या मजाक बनाकर रख दिया है इन लोगों ने. एक और यूजर ने लिखा...रमजान के बाद ये लड़किया अपने असली रूप में आ गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...देखकर अच्छा लगा कि पाकिस्तान में लड़कियां आजादी का मजा ले रही हैं.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

Published at : 22 Mar 2026 07:35 PM (IST)
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