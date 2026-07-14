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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग2 करोड़ सालाना और फ्री वीजा, पाकिस्तान से भारतीय छात्र को आया नौकरी का ऑफर- यूजर्स ने ले लिए मजे

2 करोड़ सालाना और फ्री वीजा, पाकिस्तान से भारतीय छात्र को आया नौकरी का ऑफर- यूजर्स ने ले लिए मजे

आदित्य नाम के छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. इन स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि एक रिक्रूटटर ने व्हाट्सएप पर आदित्य से संपर्क किया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Jul 2026 06:43 PM (IST)
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इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों एक 21 साल के भारतीय छात्र की सोशल मीडिया पोस्ट ने खलबली मचा दी है. इस छात्र का दावा है कि उसे पाकिस्तान के कराची शहर की एक कंपनी से बंपर सैलरी वाली नौकरी का ऑफर मिला है. यह सैलरी कोई छोटी-मोटी नहीं, बल्कि पूरे 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपये सालाना के बीच है. जैसे ही इस छात्र ने इस अनोखे और हैरान करने वाले जॉब ऑफर के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए, लोगों के होश उड़ गए. अब इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर हंसी-मजाक, मीम्स और सावधानी बरतने जैसी सलाहों का दौर शुरू हो गया है.

व्हाट्सएप पर आया बंपर ऑफर, कराची बुला रही है कंपनी

पूरा मामला आदित्य नाम के एक भारतीय छात्र से जुड़ा है. आदित्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. इन स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि एक रिक्रूटटर ने व्हाट्सएप पर आदित्य से संपर्क किया. मैसेज में दावा किया गया कि कंपनी का मुख्यालय पाकिस्तान के कराची में है, जबकि उसकी ज्यादातर टीम यूके के टाइम जोन के हिसाब से काम करती है. सबसे मजेदार बात यह है कि इस नौकरी के लिए छात्र को कराची बुलाने की बात कही गई है और इसके लिए वीजा स्पॉन्सरशिप देने का वादा भी किया गया है.

2 करोड़ का पैकेज और वीजा का लालच, लोगों को लग रहा है बड़ा स्कैम

इस शानदार ऑफर के साथ आदित्य ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मुझे अभी कराची की एक कंपनी से ऑनसाइट जॉब का ऑफर मिला है. 1.8 लाख से 2.2 लाख डॉलर का बेस सैलरी पैकेज है, साथ ही वीजा भी मिलेगा. क्या मुझे वहां जाना चाहिए?" यह पोस्ट देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई. हालांकि, बहुत से लोग इस ऑफर की सच्चाई पर शक कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स और समझदार यूजर्स का कहना है कि यह आजकल चलने वाला एक बड़ा 'जॉब स्कैम' हो सकता है. जालसाज अक्सर बेरोजगार युवाओं को फंसाने के लिए इतनी मोटी सैलरी और विदेश भेजने का झूठा लालच देते हैं. कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आदित्य ने केवल सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स बटोरने के लिए यह पोस्ट की होगी.

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'कराची मत जाना भाई!' सोशल मीडिया यूजर्स ने लिए जमकर मजे

इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लोग मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं और आदित्य की टांग खींच रहे हैं. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, "भाई वहां चले तो जाओगे, लेकिन वापस आने के लिए अलग से वीजा नहीं, दुआओं की जरूरत पड़ेगी." दूसरे यूजर ने लिखा, "इतनी मोटी सैलरी तो पाकिस्तान सरकार के पास खुद नहीं है, वो तुम्हें कहां से देंगे, ये पक्का स्कैम है." वहीं एक और यूजर ने सलाह देते हुए लिखा, "भाई कराची जाने की सोचना भी मत, यह नौकरी का नहीं बल्कि किडनैपिंग का एडवांस प्लान लग रहा है." 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 06:43 PM (IST)
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