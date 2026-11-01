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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकैसे बनाई जाती है सोने की चेन, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

कैसे बनाई जाती है सोने की चेन, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

ज्वैलरी मेकिंग का एक बेहद इंस्पायरिंग और सैटिसफाइंग वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोने जैसी धातु के छोटे-छोटे टुकड़ों से खूबसूरत चेन बनने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Nov 2026 08:03 PM (IST)
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अक्सर हम दुकानों के कांच में सजी चमचमाती सोने की चेन और ब्रेसलेट देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेढंगे धातु के टुकड़े को इस मुकाम तक पहुंचाने में कारीगर की कितनी हाड़-तोड़ मेहनत और बारीक हुनर लगता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों ज्वैलरी मेकिंग का एक बेहद इंस्पायरिंग और सैटिसफाइंग वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोने जैसी धातु के छोटे-छोटे टुकड़ों से खूबसूरत चेन बनने का पूरा सफर बड़े ही जादुई अंदाज में दिखाया गया है.

आग की भट्टी से मशीन के रोलर तक: ऐसे तैयार होती है पतली तार

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि मेकिंग प्रोसेस की शुरुआत सोने जैसी दिखने वाली धातु के छोटे-छोटे बेढंगे टुकड़ों से होती है.

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पिघलाना और ठंडा करना: कारीगर सबसे पहले इन टुकड़ों को तेज आग की भट्टी में पिघलाकर एक रूप देता है और फिर तुरंत ठंडे पानी के गिलास में डालकर ठंडा करता है.

ठोकाई और चौकोर आकार: इसके बाद भट्टी से निकले मेटल को हथौड़े से बार-बार ठोक-ठोककर एक लंबी बत्ती या चौकोर छड़ (Bar) का आकार दिया जाता है.

 
 
 
 
 
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गन्ने वाली मशीन जैसा जादू: इसके बाद इस धातु को गन्ने के रस निकालने जैसी एक भारी-भरकम रोलर मशीन से बार-बार गुजारा जाता है, जिससे यह धीरे-धीरे खींचकर पतली तार का रूप ले लेती है.

नंबर वाले सांचे से गोलाई: तार बनने के बाद इसे एक विशेष 'नंबर वाले सांचे' (Wire Drawing Die) के छोटे छेद से खींचा जाता है, जिससे तार एकदम परफेक्ट गोल और फिनिशिंग वाली बन जाती है.

एक-एक कड़ी जोड़कर तैयार हुई मास्टरपीस चेन

तार तैयार होने के बाद असली कारीगरी का काम शुरू होता है. कारीगर तार में गांठ डालकर बेहद बारीक-बारीक लॉक तैयार करता है. इन छोटे-छोटे लॉक्स को बड़ी सफाई से काटा जाता है और फिर एक-एक करके एक-दूसरे में पिरोया जाता है. कड़ी से कड़ी जोड़ने और सोल्डरिंग करने के बाद जब अंतिम ब्रेसलेट और चेन सामने आती है, तो उसकी चमक देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं.

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नेटिजन्स हुए मुरीद: लोग बोले.."यह सिर्फ कला नहीं, तपस्या है"

यह सैटिसफाइंग मेकिंग वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. ज्वैलरी लवर्स और आम लोग भारतीय कारीगरों के इस अद्भुत हुनर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं:

"हम तो सिर्फ दुकान से खरीद लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत देखकर आज कारीगरों के लिए सम्मान दोगुना हो गया."

"गन्ने की मशीन जैसा रोलर और सांचे से तार खींचना... क्या गजब का देसी मैकेनिज्म है!"

"यह वीडियो इतना सैटिसफाइंग है कि इसे बार-बार देखने का मन कर रहा है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 08:03 PM (IST)
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